Tok utakmice / Medvedev - Đoković 0:3

Poštovani čitatelji, dobro došli na tekstualni prijenos finala US Opena koji igraju Novak Đoković i Danil Medvedev.

Đoković juri svoj rekordni 24. Gren slem, dok ruski teniser želi doći do svog drugog u karijeri. Zanimljivo da je Medvedev prvi Gren slem osvojio pobjedivši Đokovića i to upravo na US Openu prije dvije godine.

Tada je Novak jurio kalendarski slem - imao je titule na Australian Openu, Rolan Garosu i Vimbldonu, ali mu je izmakao US Open.

Medvedev - Đoković 0:3 - 3:6, 6:7 (7), 3:6

3 set

3:6 - Kraj! Đoković osvaja US Open! 3:5 - Ne da set loptu Rus, Medvedev ostaje u ovom meču.

2:5 - Đoković na gem od nove titule!

2:4 - Opet brejk! Novak ponovo ima dva gema prednosti!

2:3 - Medvedev vraća brejk!

1:3 - Brejk! Novak sve bliže 24. Gren slemu!

1:2 - Đoković siguran na svom servis gemu.

1:1 - I Medvedev lagano osvaja prvi gem na svom servisu.

0:1 - Đoković otvara treći set servis gemom.