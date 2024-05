Đokoviću donijeli rođendansku tortu na teren, a on oduševio svojim potezom

To je bio Đokovićev trijumf na 37. rođendan, a nakon sjajnog meča, organizatori su mu priredili iznenađenje i na teren donijeli tortu.

- Hvala puno na vašoj podršci, hvala na pjesmi koju ste mi pjevali za rođendan, dirnuli ste me, na energiji koja je bila vrlo pozitivna.

Vrlo sam sretan, nisam bio ovdje na turniru, ali dobro poznajem Ženevu. Ovo je drugi put da igram ovdje, posljednji put sam igrao prije sedam godina. Zadovoljan sam što sam ovdje i hvala vam na podršci.

Šta je sve zaradio

Moj rođendan ne bi bio isti da nisam dobio ovaj duel. Lijepo je ovdje biti prvi put na turniri, tu je i moja porodica koja je došla da me podrži, otac, tetka, stric, rođaci...

Nemamo mnogo prilike da se viđamo u posljednje vrijeme. Zahvalan sam svima koji su došli da me podrže i zbog pejsme "Sretan rođendan", to me je dirnulo - poručio je Đoković.

Inače, trijumfom nad Hanfmanom, Đoković je uspio da dođe i do novih bodova za ATP listu i to do +50, pa se sada nalazi na ukupno 9.910 sakupljenih.

Samim odlaskom u četvrtfinale, Đoković je došao do 18.779 američkih dolara. Podsjetimo, ukupni nagradni fond ovog turnira iznosi 626.835 dolara.