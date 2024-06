Oglasio se ljekar koji je operisao Đokovića: Pauza će trajati duže od očekivanog

Vimbldon će biti održan od 1. do 14. jula, a Žeromet je uglednom "L' Equipu" poručio da su male šanse da se potpuno oporavi za tri sedmice.

Podsjećamo, on se povrijedio protiv Argentinca Serundola, a potom se moramo povući.

- Za 45 minuta koliko smo proveli sa Novakom, njegovim timom i Vensanom Gijarom, doktorom Teniskog saveza Francuske, bio sam veoma otvoren u tome da će zavisiti sve od reakcije njegovog koljena. Postepenim povećanjem opterećenja, vidjet ćemo da li ostaje "suho" i bez otoka ili bola. To će biti napredak od dana do dana, ali je nemoguće predvidjeti stanje u kom će biti za sedmicu, dvije i tako dalje. Ali, da bude na 100 posto za tri sedmice, to zaista djeluje teško ostvarivo - poručio je ljekar.

Đoković bi na Vimbldonu trebao braniti prošlosezonsko finale, ali pitanje je hoće li biti u stanju da uopće zaigra na travi ove sezone.