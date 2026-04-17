Pad cijena nafte nakon otvaranja Hormuškog moreuza

Cijene nafte na svjetskim tržištima naglo su pale nakon što je Iran objavio da je Hormuški moreuz ponovo otvoren za komercijalni saobraćaj. Ova vijest donijela je određeno olakšanje globalnom tržištu energije, s obzirom na to da kroz ovaj strateški moreuz prolazi oko petina svjetske nafte.

Nafta tipa Brent pala je za oko 10 posto i spustila se ispod 90 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta također zabilježila značajan pad.

Odluka dolazi nakon višesedmične blokade koja je uzdrmala svjetsku ekonomiju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je riječ o privremenom rješenju, jer primirje u regiji traje ograničeno vrijeme, a budući politički i vojni potezi ostaju neizvjesni.

Istovremeno, dionice aviokompanija i brodarskih firmi bilježe rast, dok tržišta pažljivo prate hoće li se situacija stabilizirati dugoročno.