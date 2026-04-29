Nova i Jedinstvena Visa Platinum Kreditna Kartica

Raiffeisen banka i kompanija Visa, danas su zajedno lansirali novi proizvod za premium klijente, Visa Platinum kreditnu karticu. Nova kartica donosi brojne olakšice i pogodnosti u svakodnevnim plaćanjima, ali i posebna iskustva za one koji su uvijek na putu.

„Kao globalni lider platne industrije, Visa zajedno sa snažnim lokalnim partnerima aktivno gradi premium segment prilagođen specifičnostima lokalnog tržišta i savremenim očekivanjima potrošača. Lansiranjem Visa Platinum kreditne kartice Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini, naš cilj je ponuditi više od samog načina plaćanja, rješenje koje prati moderan i dinamičan stil života. U tom kontekstu, a s obzirom na rastući trend internacionalne potrošnje u premium segmentu, Visa je razvila i platformu Visa Destinations, s ciljem da premium korisnicima približi svijet kroz pažljivo odabrane ponude, personalizirane sadržaje i preporuke usklađene s njihovim putnim i potrošačkim navikama. Također, ovom prilikom posebno želim zahvaliti Raiffeisen banci na snažnom partnerstvu i zajedničkoj ambiciji da premium ponudu u Bosni i Hercegovini nastavimo razvijati u skladu s aspiracijama današnjih klijenata“, izjavila je Ana Drašković, potpredsjednica i generalna direktorica kompanije Visa za Jugoistočnu Evropu.

Visa Platinum kartica korisnicima omogućava niz konkretnih pogodnosti koje unapređuju iskustvo putovanja i svakodnevnog plaćanja. Među najznačajnijim benefitima je dva puta besplatan pristup poslovnim salonima koji su dio programa Dragon, kao i putna osiguranja koja uključuju zdravstveno osiguranje, osiguranje prtljaga te pokrića u slučaju otkaza ili prekida putovanja. Kartica dodatno omogućava Fast Track uslugu za prioritetni prolaz kroz sigurnosne kontrole na odabranim aerodromima, kao i jednom godišnje eSIM internet roaming paket od 3 GB u više od 120 zemalja. Klijentima je dostupan i Visa Chatbot koji omogućava jednostavnu i brzu aktivaciju Visa Premium pogodnosti.

“Predstavljanje nove Raiffeisen Visa Platinum kreditne kartice za nas nije samo lansiranje još jednog proizvoda u portfoliju, već potvrda našeg dugoročnog opredjeljenja da bankarstvo posmatramo kroz prizmu životnog stila i stvarnih potreba klijenata. U Raiffeisen banci polazimo od uvjerenja da iza svake finansijske usluge stoje lične ambicije, planovi i iskustva klijenata, te nastojimo da naša rješenja budu njihov pouzdan partner u svim važnim trenucima. Nova Visa Platinum kreditna kartica osmišljena je upravo s tom idejom – da klijentima pruži osjećaj sigurnosti, jednostavnosti i dodatne vrijednosti, gdje god ih njihove obaveze i želje odvedu”, izjavio je Edin Hrnjica, član Uprave Raiffeisen banke.

Visa svijet pogodnosti se izdvaja bogatim spektrom benefita za premium korisnike kako tokom putovanja, tako i u svakodnevnoj potrošnji. Više informacija dostupno je na: https://www.raiffeisenbank.ba/bs/premium/visa-platinum.html