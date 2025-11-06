Obiman dnevni red danas na sjednici Doma naroda PSBiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebao razmatrati više zakonskih prijedloga koje su u prethodnom periodu u parlamentarnu proceduru uputili Vijeće ministara BiH, Predstavnički dom državnog parlamena, kao i pojedini delegati.

Predsjedavajući tog doma Kemal Ademović je prije par dana izjavio da je za danas zakazana redovna sjednica sa obimnim dnevnim redom, na koji je on, kao predsjedavajući, stavio sve zakone koji su došli od Predstavničkog doma i usvojeni su u tom domu, od Vijeća ministara BiH i od delegata u Domu naroda PSBiH, koji nisu razmatrani.

Naveo je da neki od tih zakona imaju elemente hitnosti i stavljeni su u proceduru po hitnom postupku.

Među predloženim zakonima koje bi delegati trebali razmatrati u prvom čitanju je i Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog tog zakona, s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima EU u tom području.

Cilj zakona je transponiranje 16 EU direktiva i Paketa o integraciji električne energije, s fokusom na stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavu berze električne energije u BiH, čime se u tom području ispunjava jedan od preduvjeta za izuzeće naše zemlje od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM).

Predložena pravna rješenja korespondiraju s Reformskom agendom za Plan rasta, a podrazumijevaju povezivanje tržišta električne energije Bosne Hercegovine s tržištima električne energije ugovornih strana Energetske zajednice i Europske unije.

Delegati bi trebali razmatrati i set zakona iz područja intelektualnog vlasništva s oznakom 'EI'.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, utvrdilo četiri prijedloga zakona, i to o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, o patentu te o žigu, s ciljem njihovog usklađivanja s pravnom stečevinom Evropske unije.

Istovremeno su utvrđeni pojedinačni prijedlozi zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva te o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, koji su također dostavljeni Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje, s obzirom na to da prate utvrđene zakone za koje postoji obaveza usklađivanja s pravnom stečevinom EU.

Na dnevnom redu je i više prijedloga zakona koje je Domu naroda dostavio Predstavnički dom, kao i jedna broj zakona koje su predložili pojedini delegati.

Desetak tačaka odnosi se na davanje saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih sporazuma, ugovora i memoranduma.