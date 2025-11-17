Aktivirano upozorenje za moguće poplave u Hercegovini

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je upozorenje za područje sliva Jadranskog mora, a posebno za Hercegovinu, zbog najavljenih obilnijih padavina koje se očekuju 18. i 19. novembra.

Na osnovu prognoza, predviđa se da će u tom periodu pasti između 40 i 60 litara kiše po kvadratnom metru u 24 sata, što može izazvati porast vodostaja i dovesti do lokalnih bujičnih i urbanih poplava.

Agencija upozorava sve nadležne institucije da pomno prate situaciju i poduzmu odgovarajuće mjere zaštite, pridržavajući se Federalnog operativnog plana obrane od poplava. Službama koje se bave zaštitom i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara savjetuje se dodatni oprez.

Za sve informacije o trenutnim vodostajima s hidroloških postaja na vodnom području Jadranskog mora, građanima i institucijama dostupna je web stranica Agencije: www.jadran.ba.

Iz Agencije napominju kako se ovo upozorenje izdaje na osnovu prognoziranih podataka o padalinama, te da eventualne promjene u vremenskoj prognozi mogu utjecati na hidrološko stanje.