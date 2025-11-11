U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Plaćali da ubijaju Sarajlije

Milanski tužioci otvorili su istragu protiv Italijana koji su, navodno, davali ogromne sume sprskoj miliciji kako bi mogli postati "vikend snajperisti" koji su iz zabave ubijali bosanske građane tokom opsade Sarajeva 1992. - 1995.

Zmajevi se okupili u Sarajevu pred historijske utakmice. Selektor Barbarez se nada da će moći iznenaditi Rumune kao i u prvoj utakmici.

Nema kraja višemjesečnoj agoniji: Medicinari u Hercegovini ponovo na ulicama Mostara.

Petnaestogodišnjak automobilom pokušao ubiti četvero ljudi: Zbog osvete postao auto-ubica.

Mirnes Muslim za "Dnevni avaz" nakon prvog nastupa u "Pinkovim zvezdama". Tvrdi da bi bez Desingerice sve bilo drugačije i sprema još veći šou.

U našoj zemlji hiljade djece nema mjesto u vrtićima. BiH u predškolskom odgoju daleko ispod standarda EU.

Analiziramo zašto Dodik i Zovko danas govore o "odbrani kršćana" u BiH.

U isščekivanju donošenja izmjena i dopuna Zakona o PIO, istražujemo gdje je zapela nova formula za penzionere?

Lemana Spahić, dvostruka doktorica nauka u intervjuu za "Avaz" govorila je o izazovima s kojim se susrela u svijetu nauke, ali i primjeni vještačke inteligencije u medicini, čime se bavila u svojoj prvoj doktorskoj disertacija.

Najveće otkriće "Čuvara baštine - Bassania" dosad: Otkriven zaboravljeni srednjovjekovni Barakov grad kod Višegrada.

Dok Vlada predstavlja nove strategije i projekte građani Sarajeva ponovo udišu otrovan zrak!

Bivši šef NATO-a iznio šokantne tvrdnje: Invazija se mogla spriječiti, NATO zakao u podršci Ukrajini.

Junak Sarajeva u derbiju protiv Borca, Slavko Bralić za "Dnevni avaz" je komentarisao utakmicu s Borcem te nastavak prvenstva koji se očekuje nakon reprezentativne pauze.

