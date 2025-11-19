PREDSJEDNIK SNSD-A

Dodik ekspresno razriješio Đajića nakon snimka s drogom

Naša politika svoje temelje ima u najboljim osobinama našeg naroda i mora to i da ostane - bez izuzetaka

Milorad Dodik i Vlado Đajić. Facebook

S. S.

19.11.2025

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kazao je da se predsjednik banjalučkog SNSD-a Vlado Đajić sam razriješio svih funkcija nakon snimka na kojem dogovara prodaju kokaina s presuđivanim Nenadom Radinkovićem.

- Kao i svi, jutros sam upoznat sa snimkom u kojem se Vlado Đajić nalazi u razgovoru i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike. Takvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo za mene kao predsjednika SNSD-a.

SNSD ne može i neće tolerisati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne s narkoticima. Đajić je tim postupkom sam sebe razriješio sa svih funkcija. Naša politika svoje temelje ima u najboljim osobinama našeg naroda i mora to i da ostane - bez izuzetaka - rekao je Dodik.

# VLADO ĐAJIĆ
# MILORAD DODIK
