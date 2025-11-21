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SKANDALOZNA ODLUKA

Hag neće dopustiti da zločinac Mladić dođe u BiH

RS izdao garanciju za privremeni boravak na teritoriji BiH

Pobrić: U nekoliko navrata je odbijen. Facebook / Screenshot

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

21.11.2025

To je besmisleno i skandalozno, komentar je prof. Nurke Pobrića, stručnjaka za ustavno pravo nakon što je Vlada Republike Srpske donijela odluku kojom se osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću izdaje garancija za privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Garancija se odnosi na njegov boravak u BiH početkom narednog mjeseca kako bi prisustvovao četrdesetodnevnom pomenu svojoj pokojnoj sestri Milici Avram.

- Hag to neće dopustiti. On je i do sada tražio izlazak zbog zdravstvenih razloga u nekoliko navrata što je odbijeno, pa pogotovo ne vidim što bi mu se sada radi tog razloga odobrio i privremeni boravak u BiH - kratko je rekao prof. Pobrić.

# NURKO POBRIĆ
# RS
# HAG
# RATKO MLADIĆ
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