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NA SJEDNICI

Vlada RS dala garancije Mladiću za privremeni boravak u BiH

Odluka donesena zbog, kako su naveli, četrdesetodnevnog pomena njegove preminule sestre Milice Avram

Savo Minić. Srna

Dž. R.

21.11.2025

Na 11. sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj 19. novembra, donijeta je odluka da se daju garancije osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću za privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Odluka sa sjednice. Screenshot

Kako je objavljeno u Službenom glasniku RS-a, Vlada ovog entiteta daje garanciju za privremeni boravak Mladića zbog, kako su naveli, četrdesetodnevnom pomenu njegove preminule sestre Milice Avram.

Inače, Avram je preminula 26. oktobra ove godine pa je ova garancija izdata za početak decembra.

Ovu odluku je potpisao premijer RS-a Savo Minić i ona je objavljena 19. novembra, te je stupila na snagu dan kasnije.

Vrijedi istaći da Mladić ne može napustiti zatvorsku jedinicu u Hagu, gdje služi svoju doživotnu kaznu, bez dopuštenja suda.

Raniji zahtjevi za prijevremeni izlazak iz medicinskih razloga su odbijeni.

# VLADA RS
# RATKO MLADIĆ
# SAVO MINIĆ
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