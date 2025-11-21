Vlada RS dala garancije Mladiću za privremeni boravak u BiH

Na 11. sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj 19. novembra, donijeta je odluka da se daju garancije osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću za privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku RS-a, Vlada ovog entiteta daje garanciju za privremeni boravak Mladića zbog, kako su naveli, četrdesetodnevnom pomenu njegove preminule sestre Milice Avram.

Inače, Avram je preminula 26. oktobra ove godine pa je ova garancija izdata za početak decembra.