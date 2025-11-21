Vlada RS dala garancije Mladiću za privremeni boravak u BiH

Na 11. sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj 19. novembra, donijeta je odluka da se daju garancije osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću za privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.
OSUĐEN NA DOŽIVOTNI ZATVOR
NA SJEDNICI
Odluka donesena zbog, kako su naveli, četrdesetodnevnog pomena njegove preminule sestre Milice Avram
Savo Minić. Srna
Na 11. sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj 19. novembra, donijeta je odluka da se daju garancije osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću za privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Odluka sa sjednice. Screenshot
Kako je objavljeno u Službenom glasniku RS-a, Vlada ovog entiteta daje garanciju za privremeni boravak Mladića zbog, kako su naveli, četrdesetodnevnom pomenu njegove preminule sestre Milice Avram.
Inače, Avram je preminula 26. oktobra ove godine pa je ova garancija izdata za početak decembra.
OSUĐEN NA DOŽIVOTNI ZATVOR
OSUĐEN NA DOŽIVOTNI ZATVOR
Ovu odluku je potpisao premijer RS-a Savo Minić i ona je objavljena 19. novembra, te je stupila na snagu dan kasnije.
Vrijedi istaći da Mladić ne može napustiti zatvorsku jedinicu u Hagu, gdje služi svoju doživotnu kaznu, bez dopuštenja suda.
NALAZI SE U HAŠKOJ BOLNICI
NALAZI SE U HAŠKOJ BOLNICI
Raniji zahtjevi za prijevremeni izlazak iz medicinskih razloga su odbijeni.
TALENTOVANI BH. FUDBALER
OSVOJILA FUDBALERA