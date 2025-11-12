Vukanović podnio krivične prijave: Od Tužilaštva traži da istraži Dodika, Stevandića, Stanivukovića, Viškovića i Minića

Klub poslanika Za pravdu i red u NSRS predao je Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske krivične prijave protiv Draška Stanivukovića, Radovana Viškovića, Save Minića, Milorada Dodika i Nenada Stevandića zbog, kako su naveli, malverzacija i kriminala.

Od Tužilaštva traže da istraži četiri velike afere, "zbog kojih se RS nalazi pred gubitkom više stotina miliona KM".

Klub Za pravdu i red, Republičkom tužilaštvu je predao krivičnu prijavu protiv Draška Stanivukovića i odgovornih zbog afere "Končar-gradska rasvjeta u Banjoj Luci".

Smatraju da je taj posao, vrijedan 35 miliona KM, namješten firmama iz Hrvatske i Srbije.

Drugu krivičnu prijavu Vukanović i poslanici Liste za pravdu i red, podnijeli su protiv Dodika, predsjednika SNSD-a, Duška Perovića, Radovana Viškovića, bivšeg premijera RS-a, ali i Save Minića, aktuelnog premijera, te drugih odgovornih osoba, a u vezi sa, kako su istakli, kriminalnim poslom otkupa koncesija od "Comsara" i Rašida Serdarova, "koji će građani RS-a platiti preko 300 miliona KM".

Krivična prijava protiv Radovana Viškovića, te još nekoliko osoba, podnesena je zbog afere "Auto-put" i aneksa ugovora sa Kinezima vrijednog 178 miliona KM.

Krivična prijava protiv Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i drugih odgovornih, podnesena je "zbog namještanja tendera kupovine objekta u Brčkom", koji je Vlada Republike Srpske platila 36 miliona KM.