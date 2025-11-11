Vukanović sutra podnosi krivične prijave protiv Dodika, Stevandića, Viškovića i Stanivukovića

Nebojša Vukanović, predsjednik stranke Za pravdu i red, najavio je da će Klub Za pravdu i red ujutru u 10 sati predati Republičkom javnom tužilaštvu Republike Srpske krivične prijave protiv više visokih zvaničnika zbog sumnji na zloupotrebe u nekoliko velikih poslovnih afera.

Vukanović je pojasnio da će prva prijava biti protiv premijera Radovana Viškovića i drugih odgovornih osoba u aferi „Auto-put“ i aneksu ugovora sa kineskim partnerima vrijednom 178 miliona maraka.

- Zatim slijedi prijava protiv gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića i drugih odgovornih u aferi 'Končar-gradska rasvjeta', gdje su poslovi vrijedni 35 miliona maraka dodijeljeni firmama iz Hrvatske i Srbije - rekao je Vukanović.

Najavio je i krivičnu prijavu protiv Nenada Stevandića i drugih odgovornih zbog namještanja tendera za kupovinu objekta u Brčkom, koji je Vlada Republike Srpske platila 36 miliona maraka.

- Posebnu prijavu podnosimo i protiv Dodika, Perovića, Viškovića, Minića i drugih odgovornih za sporan otkup koncesija od kompanija 'Komsar' i Rašida Serdarova, čija vrijednost prelazi 300 miliona maraka - dodao je Vukanović.