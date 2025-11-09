Vukanović: Znam šta je Dodik obećao Trampu

Zapad trguje s Miloradom Dodikom zbog rudnog bogatstva RS. Ovo je izjavio lider Liste Za pravdu i red, Nebojša Vukanović, podsjećajući da je lider SNSD obećavao američkom predsjedniku Donaldu Trampu prirodne resurse RS.

– I prije nego su mu skinute sankcije, Dodik je Donaldu Trampu obećao da će mu predati sve naše prirodne resurse, da će dozvoliti rudarenje litijuma na Majevici samo da podrži njegov opstanak na vlasti, koji podrazumijeva nastavak pljačke – rekao je Vukanović u intervjuu za podgoričku “Pobjedu”.

Ukidanje vojske

Između ostalog, on je podsjetio da je “godinama unazad Dodik prijetio da će odvojiti Republiku Srpsku, da će ukinuti vojsku i institucije BiH, zbog čega je i bio procesuiran”.

Na novinarsku konstataciju da je Sud BiH odustao od krivičnog progona Dodika zbog navodnog napada na ustavni poredak BiH, Vukanović je odgovorio da je to toga došlo jer je Dodik, kao dio dogovora s Amerikancima, preko noći povukao sporne zakone.

– Na što se još obavezao Zapadu, tek ćemo saznati – rekao je Vukanović.

Između ostalog, ocijenio je da je BiH “posljednja kolonija u Evropi”, kao i protektorat u kojem sve ključne odluke donosi pet zapadnih ambasadora.

– To im je dozvolila duboko korumpirana i ucijenjena domaća politička elita. Visoki predstavnik u BiH ima pravo da donosi zakone, da nameće odluke, da smjenjuje i postavlja. Vijeće za implementaciju mira iznad je parlamenta. O kakvoj državi govorimo – istakao je Vukanović.

Crna lista

Naveo je i da je lider SNSD iz budžeta Republike Srpske, prema njegovim riječima, uzeo oko 70 miliona KM za lobiranje u SAD, te da je zahvaljujući Rodu Blagojeviću i drugima uspio da svojoj porodici i sebi, “kao i jednom broju pljačkaških firmi ukine američke sankcije i skine ih sa „crne liste“.

– Međunarodna zajednica time je poslala jasnu poruku BiH i regionu. Ako imate dovoljno novca, sve možete kupiti. Sve je na prodaju. Kako bi drugačije korumpirani političari ogrezli u kriminalu preko noći postali pošteni – zaključio je Vukanović.