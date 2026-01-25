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"POLITIČKA KALKULACIJA"

Vukanović o reakcijama na sukob u Tuzli: "Da su napadači bili Bošnjaci, Dodik bi prekinuo program, ali pošto su Hrvati – vlada muk"

Tvrdio bi da Bošnjaci mrze Srbe i ne daju navijačima da slete na aerodrom i putuju, te da je to dokaz da za Srbe nema mjesta u Federaciji, poručio je

Nebojša Vukanović. Dejan Rakita / PIXSELL

M. Až.

25.1.2026

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i lider Liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović, reagovao je na medijsko praćenje i političke reakcije povodom masovne tuče navijača u Tuzli, ukazujući na, kako tvrdi, dvostruke aršine Javnog servisa Republike Srpske (RTRS) i vladajuće koalicije.

Vukanović je primijetio da, dok svi regionalni mediji bruje o sukobu Torcide i Delija, ova vijest na sajtu RTRS-a završava "na marginama".

"Da su napali navijači Želje..."

Vukanović je postavio hipotetičku situaciju, tvrdeći da bi reakcija bila dijametralno suprotna da su napadači dolazili iz drugog etničkog korpusa.

- Da su kojim slučajem navijači Slobode, Sarajeva ili Željezničara napali navijače Zvezde, bio bi prekinut program. Oglasio bi se prvo Dodik, tvrdio da Bošnjaci mrze Srbe i ne daju navijačima da slete na aerodrom i putuju, te da je to dokaz da za Srbe nema mjesta u Federaciji - naveo je Vukanović.

Politička pozadina šutnje

Lider Liste za pravdu i red smatra da trenutna šutnja ("muk") nije slučajna, već je rezultat političkih kalkulacija i savezništava na relaciji Banja Luka – Mostar – Zagreb.

- Kada su u pitanju Hrvati i navijači iz Hrvatske i zapadne Hercegovine, onda je muk, da se ne zamjere braći i mentorima u Zagrebu, Plenkoviću i Čoviću - zaključio je Vukanović, aludirajući na bliske političke odnose Milorada Dodika s liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i zvaničnim Zagrebom.

# DELIJE
# TORCIDA
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# MILORAD DODIK
# BIH
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