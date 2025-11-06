Dabar za jaču energetsku i ekonomsku stabilnost Hercegovine

Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić, zajedno s ministrom energetike i rudarstva Petrom Đokićem, direktorom Elektroprivrede Republike Srpske Lukom Petrovićem i Miloradom Dodikom, prisustvovao je svečanom obilježavanju završetka proboja dovodnog tunela Hidroelektrane „Dabar“ – jednog od ključnih objekata u okviru projekta „Gornji horizonti“.

Vrijednost ugovora za izgradnju tunela dužine 13 kilometara iznosi oko 60 miliona maraka, piše BHRT. Prema najavama Elektroprivrede Republike Srpske, puštanje hidroelektrane u rad očekuje se do 2027. godine.

Povijesni trenutak za Hercegovinu

U Nevesinju je proboj tunela označen kao historijski trenutak za Hercegovinu.

Zvaničnici ističu da predstavlja ključnu fazu u realizaciji projekta koji će dugoročno doprinositi razvoju Nevesinja i cijele istočne Hercegovine.

Predsjednik Vlade RS Savo Minić naglašava:

- Ovo je realizacija jednog projekta koji neće samo razviti ovu regiju, nego će sigurno biti primjer o kojem će se pisati i izučavati u struci.“

Milorad Dodik dodaje:

- Ovo će pojačati našu ekonomsku i energetsku stabilnost i sigurnost. Omogućit će da imamo izvore zelene energije i pojačati sposobnosti našeg javnog preduzeća, čineći Republiku Srpsku što više profitabilnom.“

Detalji izgradnje tunela

Prema riječima ministra energetike i rudarstva Petra Đokića, izgradnja dovodnog tunela i pristupnih tunela, ukupne dužine 13 kilometara, vrijedi oko 60 miliona maraka.

Luka Petrović, direktor Elektroprivrede RS, podsjeća da su pripremni radovi počeli još u avgustu 2016. godine, dok je sama izgradnja započela 2017. godine.

- Bilo je zastoja iz tehničkih razloga, određenih usuglašavanja na projektu, ali tunel je sada završen. Dakle, 95 posto svih radova je gotovo. To je veliki projekat važan za energetski sistem Republike Srpske.“

Ekološke zabrinutosti

Ekološka udruženja i hidrološki stručnjaci upozoravaju da preusmjeravanje dijela vode kroz tunel može imati veće ekološke posljedice u pritokama i slivu rijeke Neretve.

Ipak, Elektroprivreda RS najavljuje da se puštanje hidroelektrane Dabar u rad očekuje do 2027. godine.