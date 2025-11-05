PREMIJER MINIĆ

Vlada RS izrazila saučešće porodicama stradalih u požaru u Domu penzionera, ponudili pomoć građanima

Osjećamo bol i uvijek smo spremni da pomognemo, kazao je

Minić: Stojimo na raspolaganju. Srna

Dž. R.

5.11.2025

Nakon tragedije koja je pogodila Tuzlu oglasio se i premijer Republike Srpske Savo Minić koji je izrazio saučešće i ponudio pomoć građanima.

- Vlada Republike Srpske stoji na raspolaganju građanima Tuzle za bilo koju vrstu pomoći nakon tragedije. Osjećamo bol i uvijek smo spremni da pomognemo. Porodicama preminulih iskreno saučešće - poručio je Minić.

Prema posljednjim zvaničnim informacijama, ukupno 11 osoba je smrtno stradalo u požaru koji je sinoć zahvatio dio zgrade Doma penzionera u Tuzli, dok je 35 osoba zatražilo ljekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

# POŽAR
# VLADA RS
# DOM PENZIONERA
# TUZLA
# SAVO MINIĆ
