Vlada RS izrazila saučešće porodicama stradalih u požaru u Domu penzionera, ponudili pomoć građanima

Nakon tragedije koja je pogodila Tuzlu oglasio se i premijer Republike Srpske Savo Minić koji je izrazio saučešće i ponudio pomoć građanima.

- Vlada Republike Srpske stoji na raspolaganju građanima Tuzle za bilo koju vrstu pomoći nakon tragedije. Osjećamo bol i uvijek smo spremni da pomognemo. Porodicama preminulih iskreno saučešće - poručio je Minić.

Prema posljednjim zvaničnim informacijama, ukupno 11 osoba je smrtno stradalo u požaru koji je sinoć zahvatio dio zgrade Doma penzionera u Tuzli, dok je 35 osoba zatražilo ljekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.