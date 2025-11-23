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ZBOG NEPROHODNOSTI PUTEVA

Biračko mjesto Korićani u Kneževu nije otvoreno

Biračko mjesto 163B005 u Kalinoviku još nije otvoreno zbog neprohodnosti puteva

Biračko mjesto 163B005 u Kalinoviku još nije otvoreno. FENA

FENA

23.11.2025

Prema informacijama dostavljenim od Općinske izborne komisije Kneževo biračko mjesto 068B005 Korićani nije otvoreno. Pokušali su dostaviti izborni materijal na biračko mjesto ali zbog neprohodnosti puteva isti je vraćen u sjedište Općinske izborne komisije Kneževo, saopćeno je iz CIK-a BiH.

Biračko mjesto 163B005 u Kalinoviku još nije otvoreno zbog neprohodnosti puteva, ali se u općinskoj izbornoj komisiji nadaju da će biti otvoreno sa kašnjenjem.

Kao što je već Centralna izborna komisija BiH obavijestila javnost pojedina biračka mjesta u BiH nisu otvorena tačno u 07:00 sati. Razlozi su uslovljeni vremenskim prilikama i snježnim padavinama što otežava pristup biračkim mjestima kao i nestanak električne energije.

Centralna izborna komisija BiH je u stalnoj komunikaciji sa svim općinskim/gradskim izbornim komisijama sa ciljem praćenja stanja i adekvatnog i pravovremenog reagovanja.

# KALINOVIK
# KNEŽEVO
# CIK BIH
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