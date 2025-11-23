Najveća izlaznost u Doboju, najmanja u Stanarima

U Stanarima je do 11.00 sati glasalo 8,6 posto građana upisanih u birački spisak, u Petrovu 10,3 odsto, a u Doboju 14 posto, rečeno je Srni u gradskoj i opštinskim izbornim komisijama ovih lokalnih zajednica.

Predsjednik Gradske izborne komisije Doboj Nenad Poleksić rekao je da je riječ o izlaznosti sa 104, od ukupno 106 biračkih mjesta, piše RTRS.

Iz Opštinske izborne komisije Stanari naveli su da pojedina biračka mjesta još nemaju struju, ali da je riješen problem sa internetom.

Za prijevremene izbore za predsjednika RS u Doboju upisano je 62.876 birača, u Stanarima 7.547, a u Petrovu 6.241 birač.