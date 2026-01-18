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ZASTUPNICA SDS-A

Mirjana Orašanin oštro poručila Dodiku: Spasit ćemo RS od vaše nakaradne politike

Smatra da je dugogodišnja vladavina Saveza nezavisnih socijaldemokrata dovela do političke izolacije i slabljenja institucionalnih kapaciteta entiteta

Mirjana Orašanin. Društvene mreže

A. O.

18.1.2026

Predstojeći ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske (RS), zakazani za 8. februar na ukupno 136 biračkih mjesta, prerasli su u snažno političko sučeljavanje između vlasti i opozicije. 

Nakon što je nekadašnji predsjednik RS Milorad Dodik izjavio da će se u 17 izbornih jedinica glasati „za ili protiv RS“, uslijedile su oštre reakcije iz opozicionih stranaka.

Zastupnica Srpske demokratske stranke (SDS) u Narodnoj skupštini RS, Mirjana Orašanin, poručila je da ovi izbori predstavljaju priliku da građani jasno odrede budući smjer razvoja ovog entiteta.

Odgovor opozicije 

Mirjana Orašanin je direktno reagovala na navode koje je iznio građanin Bosne i Hercegovine (BiH) Milorad Dodik, naglasivši da se sudbina naroda i entiteta ne može poistovjećivati s jednom političkom partijom. Prema njenom mišljenju, aktuelna vlast je potrošila sve političke i institucionalne kapacitete, te su predstojeći izbori ustavna prilika za promjenu pravca koji, kako smatra, nanosi štetu institucijama i građanima.

- Na izjavu Milorad Dodik da se 08. februara glasa za ili protiv RS poručujem mu: Da, 08. februara se glasa ZA SPAS RS od takvih kao što ste vi (SNSD) i nakaradna politika koju vodite - jasno je poručila Orašanin.

Kritika politike SNSD-a i naglasak na jačanje institucija

Orašanin je u svom obraćanju istakla da se, prema njenim riječima, spas RS može ostvariti isključivo kroz obnovu vladavine prava i jačanje ekonomskih temelja unutar Bosne i Hercegovine. 

Smatra da je dugogodišnja vladavina Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) dovela do političke izolacije i slabljenja institucionalnih kapaciteta entiteta.

Izborni proces, koji će se odvijati na 136 biračkih mjesta, privlači veliku pažnju javnosti jer bi njegovi rezultati mogli imati značajan utjecaj na budući politički odnos snaga. 

Dok nekadašnji predsjednik RS, prema ocjenama opozicije, nastoji mobilizirati birače kroz nacionalnu retoriku, opozicione stranke fokus stavljaju na ekonomska pitanja, borbu protiv korupcije i jačanje institucija, tvrdeći da je to jedini put ka dugoročnoj stabilnosti i opstanku u okviru ustavnopravnog poretka.

# SDS
# PRIJEVREMENI IZBORI
# RS
# MILORAD DODIK
# MIRJANA ORAŠANIN
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