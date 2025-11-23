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IZBORNI DAN

Do 15 sati izlaznost u Brčko Distriktu oko 20 posto

Prema informacijama iz biračkih odbora, ni do poslijepodnevnih sati nije zabilježen nijedan ozbiljniji incident

Izlaznost na vanrednim predsjedničkim izborima u Brčko. FENA

FENA

23.11.2025

Izlaznost na vanrednim predsjedničkim izborima u Brčko distriktu BiH do 15.00 sati iznosila je 6.341 glasač, odnosno 20,78%, saopšteno je iz Izborne komisije Distrikta.

Podsjećamo, prema podacima sa početka izbornog dana, na području Brčkog pravo glasa ima 30.521 birač sa državljanstvom Republike Srpske. Jutarnja izlaznost do 11.00 sati iznosila je 2.191 birač, odnosno 7,18%, a proces glasanja je tekao bez ikakvih poteškoća.

Prema informacijama iz biračkih odbora, ni do poslijepodnevnih sati nije zabilježen nijedan ozbiljniji incident, a sva biračka mjesta, njih 126 otvorena su na vrijeme i rade uredno.

Iz Izborne komisije podsjećaju da će birališta ostati otvorena do 19.00 časova, te pozivaju građane da iskoriste svoje biračko pravo. 

# IZBORI
# RS
# BRČKO
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