Prije 56 godina otvoren Centar Skenderija

Na današnji dan 1969. godine, otvoren je Centar Skenderija u Sarajevu. Dobio je naziv po čuvenom bosanskom sandžak-begu Skender-paši, koji je davne 1499. godine na ovom prostoru sagradio trgovački centar sa 11 dućana, karavan saraj, dvor, imaret i tekiju. Njegov sin Mustafa-beg Skenderpašić je 1518. godine uz očevu tekiju podigao prvu potkupolnu džamiju u Bosni i Hercegovini. Centar Skenderija predstavlja jedinstveno arhitektonsko djelo arhitekata Živorada Jankovića, Halida Muhasinovića i Ognjena Malkina. Jedinstven je po svojim namjenama, sadržaju i dimenzijama. U njemu se prepliću prostori namijenjeni raznovrsnim sportskim događajima, kulturnim manifestacijama različitih obima, te brojni ugostiteljski objekti. Godine 1984., za vrijeme 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, u Skenderija su održavana takmičenja u umjetničkom klizanju i hokeju na ledu.

Đovani Belini . Wikipedia.org Đovani Belini . Wikipedia.org

Umro italijanski slikar Đovani Belini 1516. - Umro italijanski slikar Đovani Belini (Giovanni Bellini), jedan od tvoraca Venecijanske škole slikarstva kvatročenta i najslavniji iz slikarske porodice Belini, iako je za njegova života cjenjeniji bio njegov brat Gentile. Bio je učitelj čuvenih slikara Đorđona (Giorgione) i Ticijana (Tizian). 1543. - Preminuo njemački slikar Hans Holbajn Mlađi (Holbein), koji je uz Direra (Dürer) najznačajniji njemački renesansni slikar. Objektivnost zapažanja, psihološka pronicljivost i virtuoznost crteža uvrstili su ga među najveće svjetske portretiste. Posebno mjesto zauzimaju portreti iz engleskog aristokratskog društva, rađeni kredom, u kraljevskom dvorcu u Vindzoru, gdje je bio dvorski slikar kralja Henrija VIII. 1643. - Umro Klaudio Monteverdi (Claudio), italijanski kompozitor. Bio je instrumentalist i pjevač na dvoru u Mantovi te muzički direktor crkve Sv. Marka u Veneciji. Posljednji je veliki majstor italijanskog renesansnog madrigala i prvi izraziti operski dramatičar baroka. Sačuvane opere su: "Orfej", "Tužaljka" iz opere "Arijana", "Uliksov povratak u domovinu" i "Krunidba Popeje". 1803. - Rođen Johan Kristijan Andreas Dopler (Johann Christian Doppler), austrijski matematičar i fizičar, najpoznatiji po hipotezi koja nosi ime Doplerov efekt. 1846. - Umro Hammamizade Ismail Dede Efendi, jedan od najvećih turskih kompozitora, stvorio je remek-djela u svim oblicima i načinima turske muzike. Studirao je kod Ali Nutki Dedea i naučio da svira ney, u Yenikapı Mevlevihanesi. Postao je "Dede" 1799. godine. Razvio je kompozitne muzičke modove "sultanî yegah", "nev-eser", "saba-buselik", "hicaz-buselik" i "araban kürdî". Njegova najveća djela su sedam mevlevijskih djela za Samah. Danas je dostupno više od dvije stotine njegovih kompozicija. 1849. - Rođen Džon Ambroz Fleming (John Ambrose), engleski inžinjer elektrotehnike i fizičar koji je izumio prvi termoionski ventil ili vakuumsku cijev, dizajnirao radio predajnik kojim je napravljen prvi transatlantski radijski prijenos, a također je uspostavio pravilo desne ruke koje se koristi u fizici.

Bazbi Berkli . Wikipedia.org Bazbi Berkli . Wikipedia.org

Rođen američki reditelj i koreograf Bazbi Berkli 1895. - Američki filmski reditelj i koreograf Bazbi Berkli (Busby Berkeley), koji je utemeljio principe mjuzikla kao filmskog žanra, rođen je na današnji dan. Koristio je vožnju kamere na nov način i služio se montažom kao bazičnim elementom ritmičke strukture. Filmovi: "Kopači zlata 1933", "Holivudski hotel", "Vrt na mjesečini", "Kometa nad Brodvejom", "Bebe u vojsci", "Osnujmo orkestar", "Bebe na Brodveju", "42. ulica", "Rimski skandali". 1899. - Osnovan španski fudbalski klub FC Barcelona. Za njegovo osnivanje zaslužna je grupa švajcarskih, engleskih i katalonskih fudbalera koju je predvodio Joan Gamper, a klub je postao simbol katalonske kulture i katalonizma uz moto "Više od kluba". 1902. - Rođen italijanski pisac Karlo Levi (Carlo), autor romana "Hristos se zaustavio u Eboliju", u kojem je opisao težak život italijanskih seljaka pod fašistima. U vrijeme fašističke vladavine bio je interniran u južnu Italiju. 1922. - Srbijanski pisac i novinar Dušan Radović rođen je na današnji dan. Radio je u listovima "Zmaj", "Pionir", "Kekec" i "Poletarac" i bio urednik dječijih redakcija Radija i Televizije Beograd. U široj javnosti je posebno upamćen po radijskoj emisiji Studija B "Beograde, dobro jutro", kojom je od 1976. do smrti, 1984., budio Beograđane mnoštvom satiričnih doskočica i duhovitih komentara. 1924. - Umro italijanski kompozitor Đakomo Pučini (Giacomo Puccini), čije se opere odlikuju jakim emocijama, patetičnošću i sentimentalnošću. Djela: opere "Boemi", "Toska", "Madam Baterflaj", "Turandot", "Manon Lesko", "Djevojka sa Zapada", "Đani Skiki". 1929. - Rođena Renata Ulmanski, srbijanska filmska, pozorišna i televizijska glumica. Tokom dugogodišnje karijere igrala je uglavnom sporedne uloge, ali je ostvarila veliki uspjeh kroz likove koje je oplemenila posebnim šarmom. Za ulogu Melanije u pozorišnoj komediji „Na ludom belom kamenu“ dobila je Sterijinu nagradu. Na filmu je debitovala 1955. godine glavnom ulogom u „Šolaji“, a najveći uspjeh postigla je ulogom Jule u „Pop Ćiri i pop Spiri“, 1957. godine. 1943. - U Jajcu održano Drugo zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije na kojem je konstituiran AVNOJ kao vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo naroda Jugoslavije i ustanovljen Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije. Odlučeno je i da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda, a kraljevskoj vladi u izbjeglištvu je zabranjen povratak u zemlju. 1945. - Na trećem zasjedanju AVNOJ-a u Beogradu službeno ime Demokratska federativna Jugoslavija (DFJ) promijenjeno je u Federativna narodna republika Jugoslavija (FNRJ), da bi konačno državna zajednica 7. aprila 1963. dobila ime Socijalistička federativna republika Jugoslavija (SFRJ).

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