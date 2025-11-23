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ZAHVALIO GRAĐANIMA

Stanivuković: "Banja Luka ostaje bastion opozicije"

U nove pobjede idemo još odlučnije, snažnije i ujedinjeniji nego ikada, izjavio je

Blanuša i Stanivuković. Instagram

M. Až.

23.11.2025

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, zahvalio se građanima grada na Vrbasu.

- Ovim smo pokazali da naš grad ostaje bastion opozicione borbe, najjači pokretač promjena i neosvojiva tvrđava za SNSD! Hvala mojim Banjalučanima, jer smo zajedno odbranili sve ono za šta smo se proteklih godina borili. Ovo je i dokaz da politike koje sprovodimo imaju veliku podršku naroda - napisao je Stanivuković.

On je zahvalio i profesoru Blanuši što su zajedno tokom kampanje obišli svaki dio Banja Luke, dodajući da su večeras jasno vidjeli da su Banjalučani razumjeli poruke koje su im poslali.

- U nove pobjede idemo još odlučnije, snažnije i ujedinjeniji nego ikada. Nadam se ovakvom rezultatu i u drugim dijelovima Republike Srpske. Idemo dalje, idemo jače! - objavio je Stanivuković na Instagramu.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
# BRANKO BLANUŠA
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