Stanivuković: "Banja Luka ostaje bastion opozicije"

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, zahvalio se građanima grada na Vrbasu.
PRIJEVREMENI IZBORI U RS
ZAHVALIO GRAĐANIMA
U nove pobjede idemo još odlučnije, snažnije i ujedinjeniji nego ikada, izjavio je
Blanuša i Stanivuković. Instagram
Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, zahvalio se građanima grada na Vrbasu.
PRIJEVREMENI IZBORI U RS
PRIJEVREMENI IZBORI U RS
- Ovim smo pokazali da naš grad ostaje bastion opozicione borbe, najjači pokretač promjena i neosvojiva tvrđava za SNSD! Hvala mojim Banjalučanima, jer smo zajedno odbranili sve ono za šta smo se proteklih godina borili. Ovo je i dokaz da politike koje sprovodimo imaju veliku podršku naroda - napisao je Stanivuković.
On je zahvalio i profesoru Blanuši što su zajedno tokom kampanje obišli svaki dio Banja Luke, dodajući da su večeras jasno vidjeli da su Banjalučani razumjeli poruke koje su im poslali.
- U nove pobjede idemo još odlučnije, snažnije i ujedinjeniji nego ikada. Nadam se ovakvom rezultatu i u drugim dijelovima Republike Srpske. Idemo dalje, idemo jače! - objavio je Stanivuković na Instagramu.
KONFERENCIJA U HELSINKIJU
JAČANJE STRANKE
POTVRĐENO ZA "AVAZ"