Stanivuković: "Banja Luka ostaje bastion opozicije"

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, zahvalio se građanima grada na Vrbasu.

- Ovim smo pokazali da naš grad ostaje bastion opozicione borbe, najjači pokretač promjena i neosvojiva tvrđava za SNSD! Hvala mojim Banjalučanima, jer smo zajedno odbranili sve ono za šta smo se proteklih godina borili. Ovo je i dokaz da politike koje sprovodimo imaju veliku podršku naroda - napisao je Stanivuković.

On je zahvalio i profesoru Blanuši što su zajedno tokom kampanje obišli svaki dio Banja Luke, dodajući da su večeras jasno vidjeli da su Banjalučani razumjeli poruke koje su im poslali.