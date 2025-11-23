Novi podaci iz štaba SNSD-a: Pad prednosti Karana, ali je pred pobjedom

U štabu SNSD-a su objavili da je prema njihovim informacijama prebrojano 93 posto biračkih mjesta.

Istakli su da je prednost Siniše Karana, kandidata SNSD-a u odnosu na opozicionog kanidata Branka Blanušu u blagom padu u odnosu na prošli presjek, no ukoliko je riječ o tačnim podacima, s obzirom na izlaznost, praktično je nemoguće da se situacija okrene.

Oni navode da je prednost Siniše Karana u odnosu na Blanušu oko 6.500 glasova, dok je na zadnjem presjeku bila 9.000 glasova.

Iz Centralne izborne komisije BiH su rekli da je izlaznost bila 35,72 posto, dok je na Općim izborima 2022. godine u RS iznosila oko 53 posto.

Prvi zvanični podaci na stranici Centralne izborne komisije BiH se očekuju oko 23 sata.