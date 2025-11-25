Denis Bećirović na prijemu: Politika podjele BiH neće nikada proći

- Državu i državni praznik imamo zahvaljujući antifašistima, zato zahvaljujem antifašistima koji su u Drugom svjetskom ratu obnovili državnost BiH i onim koji su od 1992. do 1995. odbranili njenu nezavisnost, njen suverenitet i teritorijalni integritet. Oni su najzaslužniji za opstanak naše države. Poštovanje pokazujem ljudima iz Evrope i svijeta, pozdravljam šefa delegacije EU Luiđija Soreka, kao i predstavnike prijateljskih država. S nama je veliki prijatelj američki kongresmen i bivši gradonačelnik Dejtona Majk Tarner, kao i kongresmen Donald Nokros, njih srdačno pozdravljam. Hvala što iskazujete poštovanje prema našoj državi - rekao je Bećirović.

Dodao je da odluke ZAVNOBiH-a predstavljaju epohalnu prekretnicu, za razliku od zločinačkih ideologija.

- Za razliku od ustaša i četnika, Titovi partizani su obnovili državnost BiH. Oni su nacifašistima u jeku 2. svjetskog rata poručili da neće dozvoliti da dijele Bosnu i Hercegovinu, da uruše teritorijalnu cjelovitost i provode politiku bratoubilaštva. I mi isto poručujemo danas onima koji bi razbijaju i dijele BiH. Politika podjele BiH neće nikada proći. Vrijednosti ZAVNOBiH-a imaju priliku da budu bh. Pijemont, koji se bori protiv politika podjela, koji usmjerava nove generacije. Prije osam dana obilježili smo Dan državnosti i u Nju jorku, poručio sam da se naša država već 11. stoljeća spominje u brojnim dokumentima i uprkos svemu smo opstali. U Njujorku smo otvorili i spomenik "Cvijet Srebrenice", to je još jedan konkretan implementacije Rezolucije o Srebrenici. Rezolucija je jedno od najvažnijih civilazacijskih postinuća u 21. stoljeću, ljudima u našoj državi treba odgovorna i konzistentna politika. Ne postoji alternativa EU i NATO-u, ko god smatra da postoji alternativa radi svjesno ili nesvjesno protiv ove države. Ove riječi nije popularno govoriti, ali to je jedino odgovorno. Iza nas je teška godina, svjedoci smo opasnih napada na ustavni poredak BiH. Separatiste smo pobijedili na pravno i vanjskopolitičkom terenu. Svi antiustavni zakoni su stavljeni van snage, a na vanjskopolitičkom planu smo organizirali brojne posjete, razgovarali smo sa zvaničnicima u Londonu, Briselu, Berlinu, Vašingtonu, Istanbulu, Dejtonu, Rimu, Njujorku i brojnim drugim lokacijama. Za budućnost BiH je od izuzetne važnosti je da afirmiramo značaj obrazovanja, moramo osigurati da budu birani sposobni, a ne podobnim - rekao je.

Poručio je da nema prosperitetne budućnosti bez poraza etnonacionalizma.

- Našem društvu trebaju dijalog i novi vrijednosni sklop. Monstruozna ideja podjele BiH je opasna iluzija. Moramo je pobijediti, BiH nije izolirano ostrvo, bili smo i ostali na strani istine i pravde i poštivanja međunarodnog prava. Bili smo i ostali solidarni s narodom Gaze. Naša uloga je da razvijamo i jačamo Bosnu i Hercegovinu i bez kalkulacija. Sretan vam Dan državnosti BiH.