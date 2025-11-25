Dizdar za "Avaz": Ono što se danas desilo posljedica je izjava Milorada Dodika

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar izjavio je za "Avaz" nakon što je svečana sjednica Glavnog odbora SDP-a prekinuta zbog dojave o bombi da se radi o praksi na koju smo već navikli.

- I prethodnih godina organizovani su protesti kojima su nas htjeli zastrašiti da ne obilježavamo Dan državnosti u Banjoj Luci. Međutim, kao što vidite, i ovog puta smo došli - izjavio je Dizdar našem portalu.

- Ono što se danas desilo posljedica je izjava Milorada Dodika koji je rekao da je proslava 25. novembra, Dana državnosti BiH – dana kada su postavljeni temelji savremene nezavisnosti naše domovine i kada je dat glas protiv fašizma – prijetnja. Jasno je da će oni koji ovakav dan smatraju prijetnjom učiniti sve da spriječe događaj poput ovog - dodao je ministar.