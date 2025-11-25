Dojava o bombi tokom svečane sjednice GO SDP-a u Banjoj Luci povodom Dana državnosti BiH

Šef Kluba SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović objavio je na društvenim mrežama da je dojavljena bomba u Banjoj Luci gdje se obilježava Dan državnosti BiH.
Podsjećamo, SDP BiH je u Banjoj Luci organizirao svečanu sjednicu Glavnog odbora povodom obiljžavanja ovog praznika.
Magazinović je kazao da uprkos dojavi sjednica nije prekinuta.
- Današnja svečana sjednica Glavnog odbora SDP BiH smeta i Dodiku, ali i klerofašistima iz reda bošnjačkog naroda. Njihovo busanje u 'patriotska' prsa nije ništa drugo nego udar na bosanskohercegovačko evropsko društvo - rekao je ranije funkcioner SDP-a iz Banje Luke i federalni dopremijer Vojin Mijatović.
Inače, u Banjoj Luci se nalazi i premijer FBiH i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić.