Dojava o bombi tokom svečane sjednice GO SDP-a u Banjoj Luci povodom Dana državnosti BiH

Šef Kluba SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović objavio je na društvenim mrežama da je dojavljena bomba u Banjoj Luci gdje se obilježava Dan državnosti BiH.

Podsjećamo, SDP BiH je u Banjoj Luci organizirao svečanu sjednicu Glavnog odbora povodom obiljžavanja ovog praznika.

Magazinović je kazao da uprkos dojavi sjednica nije prekinuta.