Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRAMA

Dojava o bombi tokom svečane sjednice GO SDP-a u Banjoj Luci povodom Dana državnosti BiH

Magazinović je kazao da uprkos dojavi sjednica nije prekinuta

Drama u Banjoj Luci. Screenshot

S. S.

25.11.2025

Šef Kluba SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović objavio je na društvenim mrežama da je dojavljena bomba u Banjoj Luci gdje se obilježava Dan državnosti BiH.

Podsjećamo, SDP BiH je u Banjoj Luci organizirao svečanu sjednicu Glavnog odbora povodom obiljžavanja ovog praznika.

Magazinović je kazao da uprkos dojavi sjednica nije prekinuta.

- Današnja svečana sjednica Glavnog odbora SDP BiH smeta i Dodiku, ali i klerofašistima iz reda bošnjačkog naroda. Njihovo busanje u 'patriotska' prsa nije ništa drugo nego udar na bosanskohercegovačko evropsko društvo - rekao je ranije funkcioner SDP-a iz Banje Luke i federalni dopremijer Vojin Mijatović.

Inače, u Banjoj Luci se nalazi i premijer FBiH i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić.

# BANJA LUKA
# SDP BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.