Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme. U ranim jutarnjim satima kiša se očekuje u većem dijelu zemlje, a na planinama može pasti i malo snijega.

Poslije podne, nove padavine, najprije u zapadnim područjima, a večernjim satima kiša se očekuje i u centralnim dijelovima. Na planinama sa slabim snijegom. Vjetar je slab sjevernog smjera.

U Hercegovini prije podne jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u ranim jutarnjim satima i krajem dana. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 8 stepena.