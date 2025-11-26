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NAJAVA PREDSJEDAVAJUĆE

BiH danas očekuje ključnu potvrdu za evropski put

Osoba koja će postati glavni pregovarač mora biti stručna u tome kako prenijeti potrebe zemlje, ne samo jednoga naroda, rekao je Kolar

Članovi Predsjedništva BiH sa Ursulom Fon der Lajen. A. Ovčina / Avaz

A. O.

26.11.2025

Prema institucijama Bosne i Hercegovine danas bi trebala stići zvanična potvrda o prihvatanju Reformske agende za našu zemlju, nakon što ju je u petak odobrila Evropska komisija.

Najavila je ovo predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto, piše BHRT. Slijedi imenovanje koordinatora i ratifikacija dva sporazuma - o ratifikaciji i o zajmu.

Evropski parlamentarci nisu zadovoljni dinamikom kojom Bosna i Hercegovina ide evropskim putem, ali izražavaju spremnost da pomognu u ubrzavanju procesa.

Sporost u donošenju važnih odluka ono je što evropski parlamentarci zamjeraju vlastima Bosne i Hercegovine nadajući se da će ipak uspjeti ubrzati procese koji moraju biti završeni kako bi naša zemlja mogla pristupiti pregovorima za ulazak u Europsku uniju.

Ondrej Kolar, izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH rekao je kako mu se čini da mnogi na funkcijama, na položajima se oslanjaju na druge prema van, da ne žele unaprijediti zemlju, da ne žele poduzimati reforme, da ne žele preuzeti odgovornost za ono što rade tako da se oslanjaju na druge u vlastitim odlukama i onda kada neko drugi donese odluku, onda im je to alibi za vlastito nedjelovanje.

Evropska unija želi Bosnu i Hercegovinu kao svoju članicu. Među evropskim parlamentarcima vidan je optimizam po pitanju potvrđivanja reformske agende i to u skorijem periodu. Međutim, bosanskohercegovački političari moraju učiniti dodatne napore kako bi ispunili pred njih postavljene i ostale uslove, posebno u oblasti zakonodavstva. Do konačnog, zajedničkog mišljenja Evropske unije o reformskoj agendi, potrebno je da politički stav zauzme Evropski parlament, a Vijeće Evropske unije da formalno odobrenje. Uskoro se očekuje posjeta bosanskohercegovačkih parlamentaraca Briselu sa informacijama o konkretno napravljenim pomacima, poput usvojenih Zakona o sudu i Zakona o VSTV-u.

Davor Ivo Stier, voditelj Delegacije Evropskog parlamenta za odnose s BiH i Kosovom kaže kako očekuju da mogu konstatirati da su se ispunili uvjeti, da su ta dva zakona iz domena pravosuđa i kao što je imenovanje glavnog pregovarača ispunjeni i da se onda održala međuvladina konferencija i otvorili su se pristupni pregovori sa Evropskom unijom.

- Osoba koja će postati glavni pregovarač mora biti stručna u tome kako prenijeti potrebe zemlje, ne samo jednoga naroda. Ja se bojim da političari u BiH to još ne razumiju, da oni sebe vide samo kao predstavnike određenoga naroda ili određene skupine – rekao je Ondrej Kolar.

Potvrda reformske agende jeste dobra vijest, slažu se u Briselu, ali ako bh političari ne ispune ove ključne zahtjeve, Bosna i Hercegovina rizikuje da ne iskoristi puni potencijal Plana rasta i dalje napredovanje na evropskom putu.

# EVROPSKA KOMISIJA
# EU
# BIH
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