BiH danas očekuje ključnu potvrdu za evropski put

Prema institucijama Bosne i Hercegovine danas bi trebala stići zvanična potvrda o prihvatanju Reformske agende za našu zemlju, nakon što ju je u petak odobrila Evropska komisija.

Najavila je ovo predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto, piše BHRT. Slijedi imenovanje koordinatora i ratifikacija dva sporazuma - o ratifikaciji i o zajmu.

Evropski parlamentarci nisu zadovoljni dinamikom kojom Bosna i Hercegovina ide evropskim putem, ali izražavaju spremnost da pomognu u ubrzavanju procesa.

Sporost u donošenju važnih odluka ono je što evropski parlamentarci zamjeraju vlastima Bosne i Hercegovine nadajući se da će ipak uspjeti ubrzati procese koji moraju biti završeni kako bi naša zemlja mogla pristupiti pregovorima za ulazak u Europsku uniju.

Ondrej Kolar, izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH rekao je kako mu se čini da mnogi na funkcijama, na položajima se oslanjaju na druge prema van, da ne žele unaprijediti zemlju, da ne žele poduzimati reforme, da ne žele preuzeti odgovornost za ono što rade tako da se oslanjaju na druge u vlastitim odlukama i onda kada neko drugi donese odluku, onda im je to alibi za vlastito nedjelovanje.

Evropska unija želi Bosnu i Hercegovinu kao svoju članicu. Među evropskim parlamentarcima vidan je optimizam po pitanju potvrđivanja reformske agende i to u skorijem periodu. Međutim, bosanskohercegovački političari moraju učiniti dodatne napore kako bi ispunili pred njih postavljene i ostale uslove, posebno u oblasti zakonodavstva. Do konačnog, zajedničkog mišljenja Evropske unije o reformskoj agendi, potrebno je da politički stav zauzme Evropski parlament, a Vijeće Evropske unije da formalno odobrenje. Uskoro se očekuje posjeta bosanskohercegovačkih parlamentaraca Briselu sa informacijama o konkretno napravljenim pomacima, poput usvojenih Zakona o sudu i Zakona o VSTV-u.