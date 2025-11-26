Dodik sa delegacijom RS u posjeti Budimpešti: Sastali se s Orbanom

Delegacija RS, koju predvode v. d. predsjednika Ana Trišić Babić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan i lider SNSD-a Milorad Dodik, boravi u Budimpešti gdje su se sastali s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

U delegaciji se nalazi i ambasadorica BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica. Orban je naglasio kako očekuje nastavak, kako je kazao, "dugoročno postavljenog partnerstva".

Iako Dodik više ne obavlja nijednu političku funkciju zbog zabrane koju mu je izrekao Sud BiH, očigledno je dalje nezaobilazan član delegacija. Uoči odlaska u Budimpeštu, Dodik je izjavio da RS i Mađarska razvijaju "sve intenzivnije i sadržajnije odnose".

Najavljeno je i da će sutra Banju Luku posjetiti ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Sijarto (Szijjarto), koji je nedavno proglašen počasnim doktorom nauka Univerziteta u Banjoj Luci.