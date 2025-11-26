Bodiroga: Ko plaća Dodiku helikopterske usluge i obezbjeđenje

Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga zatražio je odgovor ko Miloradu Dodiku plaća usluge helikopterskg servisa i obezbjeđenje.

- Pitanje postavljam Ministarstvu finansija RS i Fiskalnom savjetu RS. Takođe, baš me zanima šta će napisati Glavna služba za reviziju javnog sektora - rekao je Bodiroga tokom posebne sjednice NSRS.

On je precizirao da je prijedlogom drugog rebalansa budžeta RS predviđeno oko 74 miliona KM, uz konstataciju da je taj iznos „najvjerovatnije najveći budžet od svih budžeta predsjednika na prostoru bivše Jugoslavije“.

- Kada je prošle godine predložen ovako veliki budžet za predsjednika RS, rečeno je da će značajan dio novca ići za gradnju vrtića. Gdje su ti vrtići - upitao je Bodiroga.

Bojan Kresojević, šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa u NSRS, izjavio je da je drugim rebalansom budžeta predviđeno povećanje za 260 miliona KM.

- Istovremeno imamo povećanje zaduženja za 200 miliona KM, što pokazuje iz kojih izvora se uglavnom povećava budžet. Onda, na rashodovnoj strani imamo 160 miliona KM za lobiranje pojedinaca i izdvajanje Rašidu Serdarovu. To znači da se rebalans radi zbog nekoliko pojedinaca, a sve to će da otplaćaju buduće generacije - ocjenio je Kresojević.

On je napomenuo da naredne godine RS treba da otplati 1,7 milijardi KM kredita.

Na posebnoj sjednici NSRS se razmatra drugi rebalans budžeta RS koji iznosi 6 milijardi i 750 miliona KM. Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju RS u iznosu od milijardu i 81 milion KM, što je više za 219,8 miliona KM u odnosu na ranije odobrenu odluku.