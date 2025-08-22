Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NIKO NIJE DEMANTIRAO

Bodiroga tvrdi da su predstavnici State Departmenta razgovarali jučer s ljudima iz SNSD-a: Šta su vam rekli?

Iako se nakon Bodiroge obratilo nekoliko predstavnika vlasti, niko nije reagirao na njegovu tvrdnju, niti je demantirao

Ognjen Bodiroga. Screenshot

S. S.

22.8.2025

Šef Kluba SDS-a u Narodnoj skupštini RS Ognjen Bodiroga rekao je da su predstavnici SNSD-a jučer vodili razgovore s predstavnicima State Departmenta.

Bodiroga je pitao poslanike SNSD-a: "Možete li nam reći šta su vam oni rekli?"

Iako se nakon Bodiroge obratilo nekoliko predstavnika vlasti, niko nije reagirao na njegovu tvrdnju, niti je demantirao.

I sam predsjednik SNSD-a Milorad Dodik se obratio na sjednici, no umjesto odgovora, hvalio se kako je on u boljim odnosima s ratnim zločincima Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem od SDS-ovaca.

# NSRS
# OGNJEN BODIROGA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (22)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.