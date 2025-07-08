Funkcioner SDS-a negirao opsadu Sarajeva, smetaju mu bijele trake u Prijedoru, ukinuo bi SARTR, a četnici su "antifašisti"

Ognjen Bodiroga, šef Kluba SDS-a u NSRS, održao je zapaljiv govor koji je izazvao burne reakcije zbog sadržaja ispunjenog revizionizmom, nacionalističkom retorikom i relativiziranjem ratnih zločina.

U svom obraćanju, Bodiroga je tvrdio da se institucije kulture u RS ne bave očuvanjem "kulturnog identiteta Srba", nakon čega je iznio niz historijskih interpretacija koje se oslanjaju na mitove, iskrivljene činjenice i ideološki narativ koji ne doprinosi savremenim demokratskim i civilizacijskim vrijednostima.

Smeta mu latinica

Posebno se osvrnuo na Sarajevski ratni teatar (SARTR), kritikujući Narodno pozorište RS zbog toga što je ugostilo ovu instituciju. Tvrdio je da je SARTR nastao na "propagandi i lažnom narativu o ratu", te da je njegova aktivnost nedopustiva. Takve izjave predstavljaju opasan oblik negiranja utvrđenih historijskih činjenica, uključujući opsadu Sarajeva, koju je Bodiroga pokušao relativizirati.

U svom govoru dotakao se i pitanja pisma, izražavajući nezadovoljstvo što je manifestacija posvećena Petru Kočiću promovisana na latinici. U tom kontekstu, ironično je što se protivljenje pismu koristi kao poluga za političku poruku, iako oba pisma – i ćirilica i latinica – predstavljaju zajedničku kulturnu baštinu regiona i široko su zastupljena u svijetu.

Bodiroga je potom izjavio:

– Posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju srpskog srednjovjekovnog kulturnog naslijeđa u Bosni i Hercegovini. Srbi su jedini historijski narod na ovim prostorima, dok ostali narodi prisvajaju našu historiju, iako su nastali u posljednjih stotinjak godina. O tome su pisali naši historičari i društveni radnici u apelu o očuvanju srpskog naslijeđa – rekao je.

Ovakve tvrdnje, koje jednu etničku grupu izdvajaju kao “jedini historijski narod”, nisu samo historijski netačne, već predstavljaju opasnu retoriku koja podstiče isključivost i društvenu polarizaciju. Slične ideje već su u prošlosti služile kao ideološki okvir za političko nasilje i ratne zločine.

Kao dio svog izlaganja, Bodiroga je predložio preispitivanje saradnje kulturnih institucija sa organizacijama poput Fondacije "Mak Dizdar" iz Stoca, Udruženja građana "Rusar" iz Prijedora i Bosanskog kulturnog centra, optužujući ih da imaju “skrivene političke ciljeve” i da kroz tumačenje srednjovjekovne prošlosti pokušavaju stvoriti “zajednički bosanski identitet”. Time je, bez ozbiljnih argumenata, osporio legitimno pravo tih organizacija da se bave kulturno-historijskim istraživanjima.

U daljem dijelu izlaganja, Bodiroga je pokušao relativizirati ulogu četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, insistirajući na njegovom antifašističkom karakteru, što predstavlja još jedan u nizu pokušaja istorijskog revizionizma.

Vrhunac govora bio je u dijelu u kojem je doveo u pitanje činjenice o zločinima u Prijedoru, posebno prisilno obilježavanje bošnjačkog stanovništva bijelim trakama 1992. godine:

"Nema dokaza"

– U Prijedoru Bošnjaci organizuju manifestaciju "Bijele trake" kako bi stvorili sliku da su tokom rata bili primorani da nose bijele trake. Mislim da za to ne postoje nikakvi dokazi i nije mi jasno zašto grad Prijedor to odobrava – rekao je Bodiroga.

Zaboravio je ili namjerno prešutio naredbu o nošenju bijelih traka, koja je utvrđena u brojnim presudama međunarodnih i domaćih sudova.

Haški tribunal, u presudi protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina, precizirao je da su “Muslimani i Hrvati morali da izvjese bijele zastave i nose bijele trake na rukama”. Isto je potvrđeno i u presudama za zločine u prijedorskim logorima protiv Miroslava Kvočke, Dragoljuba Prcaća, Mlađe Radića, Zorana Žigića i Milojice Kosa.