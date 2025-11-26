Za zamjenu dotrajale stolarije Centra za kulturu Goražde 30.000 KM

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Bojan Krunić i direktor Centra za kulturu Goražde Jasmin Bešlija potpisali su danas ugovor vrijedan 30.000 KM.

Energetska efikasnost

Resorni ministar pojasnio je da kantonalno ministarstvo sufinansira projekat unapređenja energetske efikasnosti, kroz zamjenu dotrajale stolarije na objektu Centra za kulturu, a kroz program subvencija javnim preduzećima i ustanovama na temelju ranije provedene procedure javnog poziva.

- Ovo je nastavak dobre saradnje kao što je to bilo i prošle godine kroz kartiranje određenih kulturno-historijskih spomenika na području kantona. Ova ustanova je na vrijeme opravdala i namjenski utrošila ta sredstva te nije bilo prepreka za dodjelu sredstava u ovoj godini - kazao je Krunić.

Podrška projektima

Dobru saradnju s resornom ministarstvom i Vladom BPK istakao je i direktor Centra za kulturu Jasmin Bešlija.

- U posljednje vrijeme odlično sarađujemo s Vladom i ministarstvom i napredak je vidljiv. Mi imamo stalnu potrebu da se javljamo na javne pozive jer ima dosta stvari koje moramo popraviti i urediti u našoj ustanovi ali evo zaista nailazimo na sluh kod svih ministarstava a to se desilo i ovaj put na čemu smo izuzetno zahvalni i nadam se nastavku saradnje u narednom periodu - kazao je Bešlija.

Prema najavama uskoro će biti podržani projekti i drugih preduzeća i ustanova koje su putem javnog poziva ostvarile pravo na subvencije iz budžeta kantonalnog ministarstva urbanizma, prostornog uređenja i zaštite okoline.