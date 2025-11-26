Porast vodostaja na slivovima Une, Sane, Vrbasa i Bosne

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save (AVP) su saopćili da je trenutno na snazi vanredno hidrološko stanje na području slivova Une, Sane, Sanice, Vrbasa i Bosne. Padavine, porast temperatura i naglo topljenje snijega prouzrokovale su porast vodostaja na većini vodomjernih stanica na cijelom vodnom području rijeke Save te su korita vodotoka ispunjena vodom.

Tokom proteklih nekoliko sati, ovakva situacija je najizraženija duž toka Sane, Sanice, Vrbasa i Fojnice. Na području Bugojna došlo je do lokalnog izlijevanja pritoka Vrbasa. Na hidrološkim stanicama: HS Sanica, HS Sanski most, HS Ilidža, HS Reljevo, HS Visoko (rijeka Bosna) i HS Maglaj dostignute su vrijednosti visine vodostaja za obavještavanje po Federalnom operativnom planu odbrane od poplava (FOP).

Tokom dana, s obzirom na oticanje vodnog vala te trenutnu meteorološku prognozu, očekuje se blagi porast vodostaja na većini hidroloških stanica. Novih značajnih padavina neće biti, tako da je izvjesno smirivanje hidrološkog stanja tokom sutrašnjeg dana.

Prema rezultatima simulacija prognoznih modela, zbog dotoka s cijelog sliva, vodostaj na rijeci Savi će narednih dana biti u porastu. Informacija o prognozi se daje na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze može utjecati na prognozirano hidrološko stanje. U slučaju značajnije promjene vremenskih uslova na vodnom području rijeke Save, AVP Sava će pravovremeno izdati obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja.