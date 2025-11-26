Sanela Pašović pozvala na pridruživanje protestima zbog BHRT-a

Poznata bivša novinarka, asada rediteljka, Sanela Prašović Gadžo pozvala je sve da se pridruže sutrašnjim protestima povodom stanja na BHRT-u, čija finansijska situacija ponovo nije našla svoje mjesto u državnom budžetu.
- Dragi prijatelji, dragi građani Bosne i Hercegovine, sutra u 10:00 sati na platou ispred Parlamenta BiH trebamo biti u znak podrške za BHRT. Ako dopustimo da ugase BHRT onda će nam ugasiti i državu. Važno je da sutra budemo na mjestu gdje se brani i država i Radio-televizija Bosne i Hercegovine. Vidimo se!
A evo i zašto sutra branimo državu Bosnu i Hercegovinu boreći se za opstanak BHRT-a. Ako država ne plati dug prema EBU zatvorit će se prozor iz svijeta, ali i naš pogled u svijet. Nema prijenosa, nema bitnih vijesti koje ćemo poslati prema inozemstvu, nema ničega. A pri tom će krenuti sudsko oduzimanje imovine BHRT-a. I to nije sve.
Ako ugase BHRT, ugasit će i repetitore u vlasništvu ove državne kuće. A preko tih istih repetitora ide signal i policijskih agencija i svih bitnih institucija. Dakle, ovo vam je kao specijalni rat, gađaju BHRT, pogode i sruše državu. Dragi građani BiH sada vam je vjerujem jasno zašto trebamo svi podržati sutra BHRT. Vjerujem i da Vam je jasno kako onih 7,5KM RTV takse nestvarno malo iznosi za cijenu koju možemo platiti ako se ostvari namjera da ugase BHRT.
Jer, ponavljam, gađaju BHRT a ruše državu Bosnu i Hercegovinu. I na kraju, dopustite malo privatnosti. Kćerka, studentica prava, prva godina, maloprije kaže kako sutra u 9:00 sati ima čas historije. Ja joj velim - sine moj, sutra je najvažniji čas historije ispred Parlamenta Bosne i Hercegovine i počinje u 10:00 sati. Eto, mislim da sam objasnila zašto je važno da sutra budemo uz BHRT - poručila Prašović-Gadžo.