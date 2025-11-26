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PROTESTI

Sanela Pašović pozvala na pridruživanje protestima zbog BHRT-a

Ako ugase BHRT, ugasit će i repetitore u vlasništvu ove državne kuće

Sanela Prašović Gadžo. Facebook

S. S.

26.11.2025

Poznata bivša novinarka, asada rediteljka, Sanela Prašović Gadžo pozvala je sve da se pridruže sutrašnjim protestima povodom stanja na BHRT-u, čija finansijska situacija ponovo nije našla svoje mjesto u državnom budžetu.

- Dragi prijatelji, dragi građani Bosne i Hercegovine, sutra u 10:00 sati na platou ispred Parlamenta BiH trebamo biti u znak podrške za BHRT. Ako dopustimo da ugase BHRT onda će nam ugasiti i državu. Važno je da sutra budemo na mjestu gdje se brani i država i Radio-televizija Bosne i Hercegovine. Vidimo se!

A evo i zašto sutra branimo državu Bosnu i Hercegovinu boreći se za opstanak BHRT-a. Ako država ne plati dug prema EBU zatvorit će se prozor iz svijeta, ali i naš pogled u svijet. Nema prijenosa, nema bitnih vijesti koje ćemo poslati prema inozemstvu, nema ničega. A pri tom će krenuti sudsko oduzimanje imovine BHRT-a. I to nije sve.

Ako ugase BHRT, ugasit će i repetitore u vlasništvu ove državne kuće. A preko tih istih repetitora ide signal i policijskih agencija i svih bitnih institucija. Dakle, ovo vam je kao specijalni rat, gađaju BHRT, pogode i sruše državu. Dragi građani BiH sada vam je vjerujem jasno zašto trebamo svi podržati sutra BHRT. Vjerujem i da Vam je jasno kako onih 7,5KM RTV takse nestvarno malo iznosi za cijenu koju možemo platiti ako se ostvari namjera da ugase BHRT.

Jer, ponavljam, gađaju BHRT a ruše državu Bosnu i Hercegovinu. I na kraju, dopustite malo privatnosti. Kćerka, studentica prava, prva godina, maloprije kaže kako sutra u 9:00 sati ima čas historije. Ja joj velim - sine moj, sutra je najvažniji čas historije ispred Parlamenta Bosne i Hercegovine i počinje u 10:00 sati. Eto, mislim da sam objasnila zašto je važno da sutra budemo uz BHRT - poručila Prašović-Gadžo.

# BHRT
# SANELA PRAŠOVIĆ GADŽO
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