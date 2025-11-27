Predstavnički dom PSBiH usvojio nekoliko "evropskih zakona"

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima EU u ovom području.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je principe Prijedloga zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH (P.Z.E.I), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Cilj zakona je transponiranje 16 EU direktiva i Paketa o integraciji električne energije, s fokusom na stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavu berze električne energije u BiH, čime se u ovom području ispunjava jedan od preduvjeta za izuzeće naše zemlje od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM).

Kako je rečeno tokom rasprave, pozitivna mišljenja na tekst zakona su dale vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Poslanici su usvojili i set zakona iz područja intelektualnog vlasništva s oznakom 'EI', koje je prethodno u drugoj komisijskoj fazi i sa usvojenim ukupno 41 amandmanom podržala Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma.

Radi se o: Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu; Prijedlogu zakona o žigu; Prijedlogu zakona o patentu; Prijedlogu zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva; Prijedlogu zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda; Prijedlogu zakona o zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva te Prijedlogu zakona o mjernim jedinicama u BiH.

Predlagač navedenih zakona je Vijeće ministara BiH.