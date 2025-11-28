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LIJEČENJE GRAĐANA

Zuko: Ugrožavanje života teško oboljelih

Kako navodi, pacijenti kojima terapije znače razliku između života i smrti primorani su da organiziraju humanitarne akcije

Kenela Zuko. FENA

FENA

28.11.2025

Netransparentno kreiranje budžeta Federacije BiH, uz ignorisanje zakonom propisanih sredstava za Fond solidarnosti, direktno ugrožava živote teško oboljelih, saopćila je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenela Zuko.

Kako navodi, pacijenti kojima terapije znače razliku između života i smrti primorani su da organiziraju humanitarne akcije kako bi došli do lijekova koje im država mora osigurati.

- Posebno je porazno što vlast koja ima novca za najskuplje automobile, delegacije od nekoliko desetina ljudi i službena putovanja na udaljene destinacije, ne nalazi sredstva za one kojima su potrebna. Umjesto 50 ljudi na protokolarnim otvaranjima spomenika, dovoljno je bilo jedno, a razliku uložiti u liječenje građana - kaže Zuko.

Po njenim riječima, ovakav pristup zdravstvenoj politici rezultat je duboko ukorijenjene nekompetencije.

- Nametnuta vlast proizvodi i reprodukuje nekompetentnost tako što na pozicije u sektoru zdravstva postavlja kadrove koji ne posjeduju ni stručnost ni senzibilitet potreban za donošenje odluka od životne važnosti. Posljedice toga, nažalost, snose najteži pacijenti - poručuje Zuko.

# KENELA ZUKO
# OBOLJELI
# LIJEČENJE
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