Zuko: Ugrožavanje života teško oboljelih

Netransparentno kreiranje budžeta Federacije BiH, uz ignorisanje zakonom propisanih sredstava za Fond solidarnosti, direktno ugrožava živote teško oboljelih, saopćila je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenela Zuko.

Kako navodi, pacijenti kojima terapije znače razliku između života i smrti primorani su da organiziraju humanitarne akcije kako bi došli do lijekova koje im država mora osigurati.

- Posebno je porazno što vlast koja ima novca za najskuplje automobile, delegacije od nekoliko desetina ljudi i službena putovanja na udaljene destinacije, ne nalazi sredstva za one kojima su potrebna. Umjesto 50 ljudi na protokolarnim otvaranjima spomenika, dovoljno je bilo jedno, a razliku uložiti u liječenje građana - kaže Zuko.

Po njenim riječima, ovakav pristup zdravstvenoj politici rezultat je duboko ukorijenjene nekompetencije.

- Nametnuta vlast proizvodi i reprodukuje nekompetentnost tako što na pozicije u sektoru zdravstva postavlja kadrove koji ne posjeduju ni stručnost ni senzibilitet potreban za donošenje odluka od životne važnosti. Posljedice toga, nažalost, snose najteži pacijenti - poručuje Zuko.