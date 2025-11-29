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NAJAVA METEOROLOGA

U BiH danas pretežno oblačno vrijeme

Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje do 12 stepeni

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Anadolija

A. O.

29.11.2025

U BiH danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini postupno razvedravanje. 

U jutarnjim satima i prije podne u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća je slaba kiša ili snijeg. Na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# BIH
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