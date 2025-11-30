Lagumdžija: Protivnik sam i drugog entiteta

Ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija je u intervjuu za crnogorski list "Pobjeda" govorio i o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Prvenstveno je komentarisao mogućnost da se ustavno-pravnim izmjenama formira treći entitet.

- Kao što su sve strane u Dejton stigle s različitim ciljevima i idejama, tako danas postoje oni koji sanjaju tzv. Dejton dva. Ne vjerujem da će do toga doći, a sasvim sam siguran da o trećem entitetu nema govora. Tim više što bi treći entitet bio način da neki političari ostanu na vlasti i nastave pljačkati vlastiti narod - naglasio je.

Smatra da je prijetnja predsjednika SNSD-a (Savez nezavisnih socijaldemokrata) Milorada Dodika secesijom služila istom cilju — ostanku na vlasti i pljački naroda. Dodaje da će takvi političari, članstvom Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, završiti onako kako zaslužuju — kao osuđeni kriminalci.

- Dodik je želio uzeti dio države i proglasiti sebe njenim ocem, uvjeren da jedino u toj i takvoj državi neće odgovarati za kriminal. Slično rezoniraju oni koji sanjaju treći entitet - dodao je.

Govoreći o mogućnosti formiranja trećeg entiteta, Lagumdžija je istakao da je bivši predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, odnosno sama Hrvatska bio najveći dobitnik nakon postizanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Objasnio je razloge svog mišljenja.

- Zato što je Tuđman dobio 'polovinu Federacije', kroz polovinu vlasti u njoj, kao i trećinu vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Šta bi Hrvati dobili trećim entitetom? Isto, ali na mnogo manjem dijelu teritorije. Šta bi s tim - upitao je.

Poručio je da nije protiv trećeg entiteta zbog interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini.

- Nego zato što ne vjerujem u podijeljena društva. U našoj regiji nije moguće osigurati stabilnost, prosperitet i održiv mir bez jedinstva u svim različitostima i međusobnog poštovanja. Nema mira u podijeljenim, segregiranim društvima, posebno onima nastalim na krvi i zločinu, u onima iza kojih stoje Srebrenica i svi zločini na različitim stranama. Zato sam i protiv tzv. drugog entiteta, o kojem niko ne govori, a koji niko ne dovodi u pitanje - objasnio je.

Također je pojasnio šta podrazumijeva pod tzv. drugim entitetom.

- Ako je prvi entitet Miletov, a treći Draganov, šta je onda drugi entitet? Je li to Bakirov entitet? Protivnik sam i drugog entiteta i zbog toga što sam Bošnjak - izjavio je Lagumdžija.

Upitan da dodatno obrazloži stav, rekao je:

- Stvaranje ekskluzivnog 'bošnjakistana' u srcu Evrope, kao i pokušaj da se Bošnjaci proglase neevropskim narodom, je glogov kolac u srce bošnjačkog naroda. Bošnjaci su evropski narod - istakao je.