Lagumdžija: Žal za Madurom upakovan u međunarodno pravo dolazi od onih koji su pokušali zaustaviti Rezoluciju o Srebrenici

- Diego Aria i Nikolas Maduro su simboli dvije različite Venecuele i dva dijametralno suprotstavljena odnosa prema međunarodnom pravu. Aria je jedan od miliona ljudi koji je našao utočište u SAD, u Njujorku, od političkog progona i ekonomskog propadanja Venecuele. Maduro je čovjek koji je svoju zemlju i građane doveo do prosjačkog štapa a međunarodno pravo koristio po “crnom udžbeniku dvostrukih standarda” da bi sada “čekao” suđenje u Njujorku zbog upravljanja narko kartelom koristeći mehanizme države kojom je upravljao.

U svojoj zemlji i u međunarodnim diplomatskim krugovima ambasador Aria je simbol prosperitetne i visoko cijenjene zemlje u kojoj danas u siromaštvu živi 9 od 10 stanovnika - zemlje u kojoj je društveni proizvod manji nego prije tri decenije, kada je Aria predstavljao Venecuelu u Ujedinjenim Nacijama, dok je u istom period planetarni društveni proizvod, bogatstvo, povećan za četiri puta. Maduro je simbol propadanja bogate i prosperitetne države u sukobu sa svojim građanima i progresivnim dijelom svijeta kojem pripada i Bosna i Hercegovina. Poštivanje i jačanje međunarodnog prava na primjeru genocida u Srebrenici oslikava dva svijeta, dvije Venecuele, gdje se u konačnici pokazuje da je “Aria međunarodno pravo” okvir za bolji i pravedniji svijet.

Aria je čovjek koji je pravio Venecuelu i svijet u kojem živimo boljim za sve ljude. Maduro je čovjek koji je “krao” zemlju i njenu budućnost od svojih građana, a prema ostatku svijeta primjenjivao međunarodno pravo i pravdu kroz prizmu duplih standarda i obračuna sa “kolektivnim zapadom”. Diego Aria, stalni predstavnik Venecuele u Ujedinjenim Nacijama, predsjedavajući Vijećem sigurnosti u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, je prije mjesec dana bio naš počasni gost na otvaranju spomenika cvijet Srebrenice u dvorištu UN-a u Njujorku.

Specijalna zasjedanja Vijeća sigurnosti UN-a u tzv. Aria format, su dobila ime po čovjeku koji je nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu uspostavio novu formu rada Vijeća sigurnosti koja je omogućavala slobodan i suštinski dijalog o gorućim pitanjima mira i sigurnosti. Njegov boravak u Srebrenici 1993. godine je otkrio svijetu šta se dešava i šta se sprema Srebrenici i Bosni i Hercegovini.

Vijeće sigurnosti UN-a, kao i vodeće svjetske medije, Aria je upozorio da moramo zaustaviti “usporeni genocid u Srebrenici” (slow-motion genocide) koji se dešava pred našim očima. Prošle su decenije da bi UN čelnici konstatovali da je Srebrenica najveća mrlja na savjesti čovječanstva i u konačnici da bi Generalna skupština UN-a usvojila Rezoluciju o uspostavljanju dana sjećanja na genocid u Srebrenici i postavili spomenik Cvijet Srebrenice.