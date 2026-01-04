General iz Venecuele priznao: Veliki dio sigurnosnog tima Madura poginuo tokom američke akcije

Veliki dio sigurnosnog tima bivšeg predsjednika Venecuele Nikolasa Madura poginuo je tokom američke racije koja je dovela do njegovog hapšenja, izjavio je jutros venecuelanski ministar odbrane, general Vladimir Padrino, u televizijskom obraćanju javnosti.

Padrino nije precizirao tačan broj stradalih, ali je podržao imenovanje potpredsjednice Delsi Rodrigez za vršiteljicu dužnosti predsjednika. Istakao je i da su oružane snage aktivirane širom zemlje kako bi se garantovao suverenitet države, prenosi Reuters.

Američke snage su u subotu, oko dva sata poslije ponoći po lokalnom vremenu, tokom vojne akcije u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu. Oni su potom prebačeni u gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gdje će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika.