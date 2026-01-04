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DRŽAVNI SEKRETAR

Rubio kazao da je SAD u ratu protiv trgovaca drogom, a ne protiv Venecuele

U ratu smo protiv organizacija za trgovinu drogom. To nije rat protiv Venecuele, kazao je državni sekretar Marko Rubio

Marko Rubio. AP

Anadolija

4.1.2026

Državni sekretar Marco Rubio izjavio je u nedjelju da nedavna američka vojna operacija u Venecueli ne predstavlja rat protiv te zemlje, tvrdeći umjesto toga da Washington cilja na organizacije za trgovinu drogom.

- Nema rata - rekao je Rubio za NBC News kada su ga pitali da li je SAD sada u ratu s Venecuelom.

- U ratu smo protiv organizacija za trgovinu drogom. To nije rat protiv Venecuele.

Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da je američka vojna akcija u subotu rezultirala hapšenjem venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, obećavajući da će za sada uspostaviti američku kontrolu nad zemljom, a ako bude potrebno i s američkim trupama.

Tramp je optužio Madura da nadgleda pošiljke droge u SAD i da nelegitimno drži vlast putem izborne prevare.

Maduro, koji se trenutno nalazi u pritvoru u njujorškom pritvorskom centru zbog optužbi za drogu, odbacio je optužbe, a zvaničnici u Karakasu pozvali su na njegovo puštanje na slobodu.

Rubio je također rekao da će SAD i dalje zadržati pravo da izvodi napade na brodove za koje se tvrdi da prevoze drogu do američkih obala.

# VENECUELA
# SAD
# MARCO RUBIO
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