Rubio kazao da je SAD u ratu protiv trgovaca drogom, a ne protiv Venecuele

Državni sekretar Marco Rubio izjavio je u nedjelju da nedavna američka vojna operacija u Venecueli ne predstavlja rat protiv te zemlje, tvrdeći umjesto toga da Washington cilja na organizacije za trgovinu drogom.

- Nema rata - rekao je Rubio za NBC News kada su ga pitali da li je SAD sada u ratu s Venecuelom.

- U ratu smo protiv organizacija za trgovinu drogom. To nije rat protiv Venecuele.

Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da je američka vojna akcija u subotu rezultirala hapšenjem venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, obećavajući da će za sada uspostaviti američku kontrolu nad zemljom, a ako bude potrebno i s američkim trupama.