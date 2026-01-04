Od raskoša i luksuza da zatvora s "užasnim uslovima": Fali osoblja i često se dešava nasilje među zatvorenicima

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro, koji je do nedavno živio u luksuzu i raskoši, prebačen je u pritvorski centar Metropolitan (MDC) u New Yorku, gdje su uslovi boravka opisani kao izuzetno loši, objavio je CNN. Ovaj zatvor poznat je po ozbiljnom nedostatku osoblja, čestim nestancima struje i nasilju među zatvorenicima. MDC je izgrađen devedesetih godina prošlog stoljeća kako bi se smanjila prenapućenost zatvorskog sistema, a u njemu su ili su bili smješteni brojni poznati pritvorenici, među kojima su pjevač R. Keli, saradnica Džefrija Epstina Gislejn Maksvel, bivši kripto-mogul Sam Benkman-Frid, muzičar Šon Didi Kombs, kao i narkobos Ismael El Majo Zambada Garsija.

Krajem 2024. godine, Kombsov advokat Mark Agnifilo izjavio je pred sudom da je izuzetno teško biti zatvorenik u tom objektu te upozorio da boravak u MDC-u ozbiljno otežava pripremu za suđenje. CNN navodi da su nasilni incidenti česta pojava - jedan zatvorenik je u junu 2024. godine izboden na smrt, dok je drugi stradao u tučnjavi mjesec dana kasnije. Poseban problem predstavljaju i nestanci struje. Zbog jednog takvog incidenta 2019. godine, zatvor je sedmicu dana bio gotovo u potpunom mraku, i to pri veoma niskim temperaturama. Nakon istrage Ministarstva pravde, postignuta je nagodba prema kojoj je isplaćeno 10 miliona dolara odštete za oko 1.600 zatvorenika pogođenih tim događajem. U tužbi se navodilo da su zatvorenici danima bili zaključani u ćelijama, izloženi nehigijenskim uslovima i neispravnim toaletima.