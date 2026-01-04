Procurila optužnica: Maduro i supruga terete se za masovno krijumčarenje kokaina u SAD

Optužnica američkog Ministarstva pravde protiv Nikolas Madura (Nicolas Maduro), venecuelanskog predsjednika, procurjela je danas u javnost. Na teret mu se stavlja "vođenje korumpirane i nelegitimne vlade finansirane kroz opsežnu međunarodnu trgovinu drogom koja je godinama preplavljivala SAD tonama kokaina".

Prema dokumentima, Maduro je, zajedno sa suprugom Cilijom Flores (Cilia Flores), članovima porodice i bliskim saradnicima, navodno upravljao kriminalnom mrežom koja je sarađivala s najnasilnijim narko-kartelima na svijetu, uključujući Sinaloa kartel i organizaciju Tren de Aragua.

Glavna tužiteljica Pam Bondi ranije je objavila da će se Maduro i njegova supruga "uskoro suočiti s punim gnjevom američke pravde na američkom tlu pred američkim sudovima".

Optužnica dodaje optužbe protiv Floresove i navodi da su oboje odgovorni za:

Zavjeru za narkoterorizam

Zavjeru za uvoz kokaina u SAD

Posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava

Zavjeru za korištenje oružja u zaštiti narko-operacija

Američke vlasti tvrde da je kroz Venecuelu godišnje krijumčareno do 250 tona kokaina, koristeći brza plovila, ribarske i kontejnerske brodove, te avione s tajnih aerodroma. Maduro i Floresova navodno su pružali logističku podršku i zaštitu narko-kartelima, zloupotrebljavajući državne institucije. Zauzvrat, visoki venecuelanski zvaničnici primali su milione dolara mita.