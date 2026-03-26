Madurov advokat tvrdi da SAD blokiraju novac: "Krše mu ustavna prava"

Bivši predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolás Maduro) u četvrtak ponovo dolazi pred sud u Njujorku (New York), gdje nastoji osporiti optužnicu za trgovinu drogom, pozivajući se na geopolitički spor u vezi s plaćanjem troškova odbrane.

Njegov advokat tvrdi da Sjedinjene Američke Države krše ustavna prava svrgnutog lidera, jer mu onemogućavaju korištenje sredstava venecuelanske vlade za pokrivanje advokatskih troškova.

Izjašnjenje o krivici

Ovo će biti prvo pojavljivanje Madura i njegove supruge Silije Flores (Cilia Flores) pred sudom nakon januarskog ročišta, kada je protestovao zbog njihovog hapšenja od strane američkih vojnih snaga, izjavivši:

- Nisam kriv. Ja sam pristojan čovjek, ustavni predsjednik svoje zemlje."

Flores se također izjasnila da nije kriva.

Oboje se i dalje nalaze u pritvoru u kaznenom centru u Bruklinu (Brooklyn), a nijedno od njih nije tražilo puštanje uz kauciju. Sudija Alvin Helerstajn (Alvin Hellerstein) još nije odredio početak suđenja, ali se očekuje da bi to moglo biti učinjeno tokom ovog ročišta.

Maduro, koji ima 63 godine, i Flores, koja ima 69, i dalje uživaju određenu podršku u Venecueli, gdje murali i bilbordi širom Karakasa (Caracas) pozivaju na njihov povratak. Ipak, iako njegova politička stranka ostaje na vlasti, njegov utjecaj u vladi vršiteljice dužnosti predsjednice Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) postepeno slabi.

Smjene zvaničnika

Rodrigez je izvršila smjene među visokim zvaničnicima, uključujući ministre odbrane i glavnog tužioca koji su bili lojalni Maduru. Također je reorganizovala državne institucije, imenovala nove ambasadore i ukinula pojedine dijelove samoproglašenog socijalističkog pokreta koji već više od dvadeset godina upravlja državom.

Promjene su zahvatile i državnu televiziju, kojom su ranije dominirala dugotrajna Madurova večernja obraćanja. Za razliku od toga, Rodrigez se odlučuje za kraće nastupe, bez muzičkih segmenata uz koje je njen prethodnik često plesao.

Venecuela je obnovila diplomatske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su bili prekinuti 2019. godine kada Vašington (Washington) nije priznavao Madura kao legitimnog lidera, već je podržavao tadašnjeg predsjednika Nacionalne skupštine iz redova opozicije. U međuvremenu, SAD su ublažile sankcije usmjerene na ključni naftni sektor Venecuele i poslale otpravnika poslova u Karakas.

Troškovi odbrane

Ipak, to vjerovatno neće biti dovoljno da Maduro i Flores izbjegnu troškove vlastite pravne odbrane.

U podnesku sudu prošlog mjeseca, Madurov advokat Beri Polak (Barry Pollack) naveo je da je Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) pri američkom Ministarstvu finansija, koji provodi sankcije, promijenio svoju odluku nakon što je prethodno odobrio korištenje sredstava venecuelanske vlade za njegovu odbranu.

Prema njegovim riječima, odobrenje je dato 9. januara, ali je povučeno manje od tri sata kasnije, bez ikakvog obrazloženja.

U pisanoj izjavi sudu, Maduro je naveo da ima pravo da "vlada Venecuele plati moju pravnu odbranu".

Tužilaštvo je, međutim, odgovorilo da je američka vlada dozvolila Maduru i Flores da koriste lična sredstva za plaćanje advokata, ali ne i sredstva iz fondova koje kontroliše sankcionisana vlada.

Maduro je u svojoj izjavi također istakao da nema novca za finansiranje odbrane. Da bi ostvario pravo na advokata o trošku američkih poreskih obveznika, morao bi dokazati da nema dovoljno sredstava da sam plati pravnu pomoć.

Maduro i Flores uhapšeni su 3. januara tokom noćne policijske akcije u njihovoj kući u Karakasu.