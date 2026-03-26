Tramp: Protiv Madura bi mogle biti podignute dodatne optužbe

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da bi protiv venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura mogle biti podignute dodatne optužbe.

- Ispraznio je svoje zatvore u Venecueli, ispraznio svoje zatvore prema našoj zemlji. I nadam se da će ta optužba biti podignuta u nekom trenutku, jer je to bila velika optužba koja još nije podignuta, a trebala bi biti podignuta - rekao je Tramp na sastanku kabineta u Bijeloj kući.

Njegove izjave uslijedile su prije nego što se Maduro pojavio u saveznoj sudnici na Manhattanu, gdje pokušava odbaciti optužbe za trgovinu drogom, više od dva mjeseca nakon što su on i njegova supruga, Silia Flores, zarobljeni u američkoj vojnoj operaciji u Karakasu.

Tramp je rekao da je Maduro bio "glavni dobavljač" droge koja je ulazila u SAD.

Maduru će biti pruženo "pošteno suđenje", rekao je Tramp.

- Ali pretpostavljam da dolaze i druga suđenja - dodao je, ne navodeći detalje.