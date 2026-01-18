Madurov sin otkrio detalje američkog napada u Karakasu

Nikolas Maduro Gera, sin otetog predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, u subotu je oštro osudio, kako je naveo, vojnu agresiju Sjedinjenih Američkih Država na Venecuelu, govoreći o ličnom iskustvu tokom napada i otmice svog oca 3. januara.

Maduro Gera, koji je zastupnik u Nacionalnoj skupštini Venecuele, ispričao je da je napad počeo u ranim jutarnjim satima te da su se prvo čule eksplozije projektila u Karakasu. Kako je naveo, odmah je pokušao telefonom stupiti u kontakt s ocem, ali bez uspjeha, što je u jednom trenutku izazvalo strah da mu se dogodilo najgore.

– Oko dva sata ujutro čuli smo prvu eksploziju, a zatim i drugu. Bilo mi je jasno da je riječ o napadu. Odmah sam zvao predsjednika. Vidio je moj poziv i prekinuo vezu, ali poslije više nismo mogli stupiti u kontakt s njim – izjavio je Maduro Gera za China Media Group u Karakasu.

Naglasio je da se, prema njegovim riječima, radi o otvorenoj vojnoj invaziji i teškom kršenju međunarodnog prava.

– Pogaženi su svi međunarodni sporazumi. Šef države i njegova supruga, koji prema međunarodnom pravu imaju imunitet, oteti su. Zahtijevamo njihovo hitno oslobađanje i povratak u Venecuelu – poručio je.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Venecuele, u američkim napadima poginulo je oko 100 ljudi, dok je veliki broj osoba ranjen.