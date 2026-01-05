Madurov sin opisao hapšenje svog oca kao otmicu

Sin autoritarnog predsjednika Venecuele, Nikolasa Madura, opisao je hapšenje svog oca od strane američkih specijalnih snaga u Karakasu kao otmicu, obraćajući se parlamentu te južnoameričke zemlje u ponedjeljak.

- Ako normalizujemo otmicu šefova država, nijedna zemlja više neće biti sigurna. Danas je to Venecuela, sutra bi to mogla biti bilo koja druga zemlja koja se ne pokori - rekao je zastupnik Nikolas Maduro Gera na konstitutivnoj sjednici Nacionalne skupštine Venecuele.