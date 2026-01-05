Madurov sin opisao hapšenje svog oca kao otmicu

Sin autoritarnog predsjednika Venecuele, Nikolasa Madura, opisao je hapšenje svog oca od strane američkih specijalnih snaga u Karakasu kao otmicu, obraćajući se parlamentu te južnoameričke zemlje u ponedjeljak.
- Ako normalizujemo otmicu šefova država, nijedna zemlja više neće biti sigurna. Danas je to Venecuela, sutra bi to mogla biti bilo koja druga zemlja koja se ne pokori - rekao je zastupnik Nikolas Maduro Gera na konstitutivnoj sjednici Nacionalne skupštine Venecuele.
- Bez međunarodnog prava, zakon najjačeg će ponovo prevladati u svijetu - dodao je na dan kada su se njegovi roditelji izjasnili da nisu krivi na saveznom sudu u Njujorku po optužbama za narkoterorizam.
Madura i njegovu suprugu Siliju Flores zarobila je američka vojska u glavnom gradu Venecuele u ranim jutarnjim satima u subotu i izvela ih iz zemlje.
Prema američkim vlastima, Maduro je iskoristio svoj položaj, ilegalno stečen izbornom prevarom, kako bi omogućio transport hiljada tona kokaina u SAD.