Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VENECUELA

Madurov sin opisao hapšenje svog oca kao otmicu

Ako normalizujemo otmicu šefova država, nijedna zemlja više neće biti sigurna, rekao je

Maduro sa sinom. AP

FENA

5.1.2026

Sin autoritarnog predsjednika Venecuele, Nikolasa Madura, opisao je hapšenje svog oca od strane američkih specijalnih snaga u Karakasu kao otmicu, obraćajući se parlamentu te južnoameričke zemlje u ponedjeljak.

- Ako normalizujemo otmicu šefova država, nijedna zemlja više neće biti sigurna. Danas je to Venecuela, sutra bi to mogla biti bilo koja druga zemlja koja se ne pokori - rekao je zastupnik Nikolas Maduro Gera na konstitutivnoj sjednici Nacionalne skupštine Venecuele.

- Bez međunarodnog prava, zakon najjačeg će ponovo prevladati u svijetu - dodao je na dan kada su se njegovi roditelji izjasnili da nisu krivi na saveznom sudu u Njujorku po optužbama za narkoterorizam.

Madura i njegovu suprugu Siliju Flores zarobila je američka vojska u glavnom gradu Venecuele u ranim jutarnjim satima u subotu i izvela ih iz zemlje.

Prema američkim vlastima, Maduro je iskoristio svoj položaj, ilegalno stečen izbornom prevarom, kako bi omogućio transport hiljada tona kokaina u SAD.

# NICOLAS MADURO
# VENECUELA
# SAD
# NICOLAS MADURO GUERRA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.