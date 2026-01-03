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DROGA I ORUŽJE

Tužiteljica iznijela detalje optužnice protiv Madura: Suočit će se s punim gnjevom američke pravde

Maduro je optužen za zavjeru za narkoterorizam, zavjeru za uvoz kokaina, posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava

Pam Bondi. Platforma X

A. O.

3.1.2026

Državna tužiteljica Sjedinjenih Američkih Država Pam Bondi oglasila se povodom akcije američkih snaga i hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) i njegove supruge.

U saopćenju za javnost, Bondi je navela kako je optužnica protiv njih podignuta u Južnom okrugu Njujorka (Southern District of New York).

- Nikolas Maduro optužen je za zavjeru za narkoterorizam, zavjeru za uvoz kokaina, posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava, te zavjeru za posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava protiv Sjedinjenih Američkih Država. Uskoro će se suočiti s punim gnjevom američke pravde na američkom tlu, pred američkim sudovima. U ime cijelog američkog Ministarstva pravde, željela bih zahvaliti predsjedniku Donald Trumpu što je imao hrabrosti zahtijevati odgovornost u ime američkog naroda, te veliko hvala našoj hrabroj vojsci koja je provela nevjerovatnu i vrlo uspješnu misiju hvatanja ova dva međunarodna trgovca narkoticima - poručila je Bondi.

Maduro je optužen u Južnom okrugu Njujorka 2020. godine, ali u subotu ujutro nije bilo jasno gdje se tačno nalazi.

Kako je već poznato, Donald Tramp je prije nekoliko dana dao zeleno svjetlo za hapšenje Madura, a misiju je izvršila Delta Force američke vojske, prema riječima osobe upoznate sa situacijom.

Njegovu lokaciju pratila je CIA (Centralna obavještajna agencija), kojoj je Trump nekoliko mjeseci ranije dao odobrenje za sprovođenje tajnih aktivnosti unutar Venecuele (Venezuela).

# DROGA
# VENECUELA
# NICOLÁS MADURO
# SAD
# PAM BONDI
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