Tužiteljica iznijela detalje optužnice protiv Madura: Suočit će se s punim gnjevom američke pravde

Državna tužiteljica Sjedinjenih Američkih Država Pam Bondi oglasila se povodom akcije američkih snaga i hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) i njegove supruge.

U saopćenju za javnost, Bondi je navela kako je optužnica protiv njih podignuta u Južnom okrugu Njujorka (Southern District of New York).

- Nikolas Maduro optužen je za zavjeru za narkoterorizam, zavjeru za uvoz kokaina, posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava, te zavjeru za posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava protiv Sjedinjenih Američkih Država. Uskoro će se suočiti s punim gnjevom američke pravde na američkom tlu, pred američkim sudovima. U ime cijelog američkog Ministarstva pravde, željela bih zahvaliti predsjedniku Donald Trumpu što je imao hrabrosti zahtijevati odgovornost u ime američkog naroda, te veliko hvala našoj hrabroj vojsci koja je provela nevjerovatnu i vrlo uspješnu misiju hvatanja ova dva međunarodna trgovca narkoticima - poručila je Bondi.